Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła rutynową kontrolę, która ujawniła poważne zagrożenie. W orzechach włoskich łuskanych marki Bakaliowy Targ stwierdzono obecność tetrametryny. To silny pestycyd, którego rolnicy w Unii Europejskiej nie mogą używać.

Obecność tej substancji w żywności powyżej dopuszczalnych norm jest niedopuszczalna. GIS podkreśla, że tetrametryna w ogóle nie powinna znaleźć się w produktach spożywczych trafiających na polskie stoły.

Orzechy włoskie. Które zostały wycofane?

Zagrożenie dotyczy konkretnego produktu sprzedawanego w opakowaniach 200 g. Sprawdź, czy masz w domu produkt o poniższych parametrach:

Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g

Numer partii: P-5660/02

Data minimalnej trwałości: 04.2027

Dystrybutor: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

Jeśli numer partii na Twoim opakowaniu zgadza się z powyższym – pod żadnym pozwem nie jedz tych orzechów.

Dlaczego tetrametryna jest niebezpieczna?

Problem jest poważny, ponieważ naukowcy nie posiadają pełnych danych toksykologicznych dla tej substancji w kontekście spożycia przez ludzi. Oznacza to, że eksperci nie potrafią dokładnie określić, jak duże ryzyko niesie zjedzenie tych orzechów. Właśnie z powodu braku gwarancji bezpieczeństwa, Unia Europejska zakazała stosowania tetrametryny w środkach ochrony roślin. Każde przekroczenie norm jest traktowane jako bezpośrednie zagrożenie dla konsumenta.

Reakcja sieci Dino i zalecenia służb

Firma Dino Polska S.A. uruchomiła już wewnętrzne procedury i usuwa niebezpieczne orzechy ze wszystkich swoich marketów. W sklepach pojawiły się komunikaty informujące o możliwości zwrotu towaru.

GIS oraz organy Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z rynku. Inspektorzy prowadzą postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, jak zakazany pestycyd trafił do partii orzechów. Jeśli kupiłeś orzechy z podejrzanej partii, masz dwa wyjścia:

Wyrzuć produkt do kosza, aby nikt go nie zjadł.

Zwróć produkt do najbliższego sklepu Dino. Sieć zobowiązała się do przyjmowania reklamacji.

Pamiętaj, że nawet jeśli orzechy wyglądają i smakują normalnie, zawarty w nich pestycyd może negatywnie wpływać na Twój organizm.