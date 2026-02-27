W środę poznański ogród zoologiczny zaapelował do mieszkańców o pomoc w znalezieniu dzikiego kota, który najprawdopodobniej został celowo wypuszczony przez nieznanego sprawcę z klatki.

Wszyscy szukali manula Bożenki

W trakcie porannego obchodu pracownicy ogrodu zauważyli otwarte pomieszczenie, w którym przebywało zwierzę. Bożenka mogła zostać wypuszczona celowo przez nieznanego sprawcę. Poszukiwania kota prowadzone były na terenie ogrodu zoologicznego i w jego okolicy. Manul to niewielki, szary, dziki kot o gęstym futrze, płochliwy i unikający kontaktu z ludźmi. W piątek rano rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiadomił o odnalezieniu Bożenki. Manul był na terenie zoo, w pawilonie zwierząt nocnych.

Ucieczka Magellana

W październiku 2020 r. z poznańskiego zoo uciekł inny manul. Po kilkudniowych poszukiwaniach udało się go złapać po sygnale od osoby, która zauważyła zwierzę w pobliżu ogrodu. W związku z ucieczką schwytanego kota nazwano Magellanem.

Manule - nocni samotnicy

Manul jest zwierzęciem nocnym, prowadzącym samotniczy tryb życia. Może być aktywny również o zmroku i wczesnym rankiem. Za dnia śpi w szczelinach skalnych i małych jaskiniach. Długość jego ciała waha się w przedziale 500-600 mm, a ogona 210-310 mm. Dorosły osobnik osiąga masę ciała około 4,5 kg. W przeciwieństwie do innych gatunków małych kotów manule nie mają pionowych źrenic, lecz okrągłe. Manul poluje na drobne ofiary, m.in. gryzonie, czasami także na małe ptaki.