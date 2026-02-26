Polska murem za Ukrainą

Po ogłoszeniu przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) decyzji o włączeniu wykluczonych wcześniej parasportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo kilka narodowych komitetów, na czele z ukraińskim, a także polska delegacja Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz oficjele Polskiego Komitetu Paralimpijskiego ogłosiły bojkot ceremonii otwarcia.

Oprócz Ukrainy i Polski o nieobecności swoich delegacji na ceremonii otwarcia igrzysk paraolimpijskich poinformowały również m.in. Czechy, Litwa, Estonia, Finlandia oraz Holandia. Decyzję o bojkocie krótko w rosyjskich mediach skomentowała rzeczniczka ministerstw spraw zagranicznych reżimu Władimira Putina. Powietrze będzie nieco czystsze - powiedziała Zacharowa.

Włoski rząd wezwał do zmiany decyzji

IPC 17 lutego ogłosił, że sześcioro Rosjan i czworo Białorusinów będzie mogło wystąpić w igrzyskach pod swoimi flagami. Rząd włoski nie zgodził się z tą decyzją i wezwał organizację do jej cofnięcia. Na razie w tej sprawie nic się nie zmieniło.

Rosja i Białoruś zostały wykluczone z zimowych igrzysk paralimpijskich w 2022 r. po rozpoczęciu przez Moskwę pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Później sportowcom z tych krajów zezwolono na start w igrzyskach w Paryżu jako zawodnikom neutralnym. Igrzyska paralimpijskie w północnych Włoszech odbędą się w dniach 6-15 marca.