Magdalena Majtyka zagrała w wielu polskich serialach, m.in "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", "Na Wspólnej", "Skazana", a także "Na dobre i na złe". Informację o jej zaginięciu opublikował jej mąż, Piotr Baros.

Trwają poszukiwania zaginionej aktorki

"Zaginęła moja żona Magda Majtyka. Ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ul. Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze" - przekazał. Dodatkowo policja opublikowała jej rysopis. Małgorzata Majtyka ma rude lub kasztanowe włosy, szare oczy, szczupłą sylwetkę oraz ok. 160 cm wzrostu.

Reklama

Policja prowadzi poszukiwania

P.o. aspirant sztabowy Anna Nicer w rozmowie z "Faktem" przekazała, co do tej pory ustalono. Służby sprawdzają również, czy rzeczywiście aktorka przemieszczała się wspomnianym samochodem. "Potrzebujemy od państwa informacji, czy ona u kogoś jest, u jakieś koleżanki, kolegi albo czy była widziana w miejscu publicznym. Prosimy osoby, które mają taką wiedzę, żeby po prostu się z nami skontaktowały" - zaapelowała policjantka.

— zaapelowała.