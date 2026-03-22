Program "Taniec z Gwiazdami" wystartował na początku marca. To już 31. w ogóle a 18. edycja tego tanecznego show, która emitowana jest nie w TVN a w stacji Polsat.

W niedzielę 22 marca widzowie zobaczyli 4. odcinek programu. Na udział w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę tym razem zdecydowali się:

Mateusz Pawłowski

Małgorzata Potocka

Magdalena Boczarska

Emilia Komarnicka

Paulina Gałązka

Kamil Nożyński

Natsu

Kacper "Jasper" Porębski

Gamou Fall

Piotr Kędzierski

Izabella Miko

Sebastian Fabijański.

"Taniec z Gwiazdami". Kto już odpadł z programu?

Do tej pory z programem "Taniec z Gwiazdami" pożegnały się dwie pary. W pierwszym odcinku nie odpadł nikt. W kolejnym z show pożegnała się Małgorzata Potocka, która tańczyła z Mieszko Masłowskim. W 3. odcinku, w którym uczestnicy tańczyli do przebojów Kayah decyzją widzów odpadli Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino.

"Taniec z Gwiazdami". Ile punktów zdobyli uczestnicy?

W 4. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" gwiazdy zaprosiły do udziału swoich bliskich. Pierwsze rodzinne trio, które zaprezentowało się na parkiecie to Gamou Fall, jego siostrzeniec Olivier i Hanna Żudziewicz. Za salsę otrzymali 39 puntków. Kamil Nożyński z synem Antonim i Izabelą Skierską zatańczyli tango do piosenki do utworu ojca aktora. Otrzymali od jury 32 punkty.

Paulinę Gałązkę z jej mamą Eugenią i Michała Bartkiewicza jury oceniło na 36 punktów. Trio zatańczyło walca wiedeńskiego. Natalia "Natsu" Karczmarczyk z tatą Andrzejem i Wojciech Kucina wykonali walca wiedeńskiego. Otrzymali 27 punktów.

Magdalena Boczarska z partnerem Mateuszem Banasiukiem i Jackiem Jeschke, którzy wykonali tango to pierwsze 40 punktów. Izabella Miko, która wystąpiła z tatą Aleksandrem i Albertem Kosińskim i zatańczyła jive'a, także zdobyła 40 punktów.

Piotr Kędzierski z mamą Marią i Magdaleną Tarnowską zaprezentowali walca wiedeńskiego. Ich taniec został oceniony na 26 punktów. Kacper "Jasper" Porębski zatańczył z mamą Izą i Darią Sytą. Wykonają cha-chę, za którą otrzymali również 26 punktów. Mateusz Pawłowski ze swoją partnerką Kornelią i Klaudia Rąba zatańczyli walca wiedeńskiego. Oceniono ich na 30 punktów. Sebastian Fabijański z siostrą Weroniką i Julią Suryś wykonali sambę. Ich taniec oceniono na 34 punkty.

"Taniec z Gwiazdami" Kto odpadł z programu?

Najwięcej punktów w tym odcinku "Tańca z Gwiazdami" otrzymali Magda i Jacek oraz Izabella i Albert. Ostatnie miejsce w tabeli wyników przypadło Kacprowi i Darii oraz Piotrowi i Magdzie. W 4. odcinku z programem "Taniec z Gwiazdami" decyzją produkcji nie pożegnała się żadna para.