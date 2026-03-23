Właściciel schroniska dla zwierząt w Sobolewie, skazany na 1,5 roku więzienia

Ponadto Marian D. przez 10 lat nie może prowadzić działalności związanej ze zwierzętami i wpłacić 40 tys. nawiązki dla organizacji chroniącej zwierzęta.

Reklama

Wyrok, który usłyszał w poniedziałek Marian D. dotyczy zarzutów znęcania się nad zwierzętami, do których – według aktu oskarżenia – miało dochodzić około ośmiu lat temu.

Prokurator Leszek Wójcik domagał się 2 lat więzienia i zakazu posiadania zwierząt przez 8 lat oraz zakazu prowadzenia działalności związanej ze zwierzętami - schronisk i opieki nad zwierzętami na 8 lat. Obrona chciała uniewinnienia.

Organizacja skarżąca wnioskowała natomiast uznania, że w czynach D. było szczególne okrucieństwo i w związku z tym wnioskowania orzeczenia winy i kary adekwatnej do skali cierpienia i liczby zwierząt czyli maksymalnie - 5 lat więzienia.

Schronisko zamknięto

Prowadzone przez niego schronisko dla bezdomnych zwierząt Happy Dog w Sobolewie zostało w styczniu tego roku zamknięte. Aktywiści zwierzęcy zwracali uwagę na zaniedbania w opiece nad zwierzętami. Oficjalnym powodem zamknięcia schroniska był brak elektronicznej ewidencji zwierząt. Kontrolę przeprowadza tam Najwyższa Izba Kontroli. W tej sprawie prokuratura również wszczęła postępowanie.