Wybór lokalizacji dla Urzędu Celnego UE

Procedura wyboru rozpoczyna się od wewnętrznego głosowania w obu instytucjach. W Radzie UE głosują ambasadorowie państw członkowskich, a w PE przedstawiciele wszystkich grup politycznych. Rada UE i Parlament Europejski niezależnie od siebie wybiorą po dwa miasta z dziewięciu kandydujących.

Następnie obie instytucje spotkają się i jeśli jeden kandydat znajdzie się na obu listach, zostanie on automatycznie uznany za zwycięzcę i procedura zostanie zakończona. Jeśli jednak tak się nie stanie, przedstawiciele obu instytucji przystąpią do serii głosowań, aby dokonać ostatecznego wyboru.

Warszawa jednym z kandydatów

Polska zgłosiła jako kandydatkę na siedzibę nowej unijnej agencji Warszawę. Konkurentami Warszawy jest osiem innych miast europejskich: Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Lille we Francji, Zagrzeb w Chorwacji, Rzym we Włoszech, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.

Nowy urząd będzie wspierać administracje celne państw członkowskich w upraszczaniu i bardziej jednolitym stosowaniu procedur celnych. Będzie też odpowiadać za nadzorowanie kontroli celnych w całej UE.

Reforma celna UE

Utworzenie Urzędu Celnego UE jest częścią reformy celnej UE - niezbędnej, by sprostać rosnącej presji, która wynika ze zwiększonego przepływu towarów, rozdrobnienia systemów krajowych, szybkiego rozwoju handlu elektronicznego i zmieniających się realiów geopolitycznych.

Z Brukseli Magdalena Cedro