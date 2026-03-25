Wybór siedziby Urzędu Celnego UE

Siedzibę nowej unijnej agencji wybrały w środę kraje członkowskie w Radzie UE oraz Parlament Europejski.

W pierwszym etapie głosowania obie instytucje wskazały po dwa miasta, które przeszły do ostatecznego głosowania. Jak wcześniej informowała PAP, zarówno Rada UE, jak i PE wskazały Rzym i Lille, a Warszawa uplasowała się na trzecim miejscu.

Z konkursu odpadły również: Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Zagrzeb w Chorwacji, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.

W konkursie szukano siedziby mogącej pomieścić 250 pracowników nowego urzędu, który ma odpowiadać za nadzór nad kontrolą celną w UE w obliczu rosnących wyzwań, m.in. związanych z usługami e-commerce. Polska zaproponowała na siedzibę biurowiec Upper One budowany przy alei Jana Pawła II w Warszawie.

Reforma celna

Utworzenie Urzędu Celnego UE jest częścią unijnej reformy celnej - niezbędnej, by sprostać rosnącej presji, która wynika ze zwiększonego przepływu towarów, rozdrobnienia systemów krajowych, szybkiego rozwoju handlu elektronicznego i zmieniających się realiów geopolitycznych