Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Od pewnego czasu nie tylko pomaga szukać zaginionych osób, ale dzieli się także w sieci swoimi przepowiedniami dotyczącymi sytuacji na świecie i w Polsce.

W swoich nagraniach, które zamieszcza w sieci regularnie analizuje wydarzenia, które mają miejsce na polskiej i międzynarodowej scenie politycznej. Mówi również o konfliktach zbrojnych.

Szokują wizja jasnowidza Jackowskiego. Trump nie dokończy kadencji?

Jasnowidz z Człuchowa w rozmowie z "Super Expressem" podzielił się dosyć zaskakującą a nawet szokującą wizją. Jego zdaniem Donald Trump nie dokończy swojej kadencji. Coś się stanie. Ja już mówiłem o tym wcześniej. Donald Trump nie dokończy swojej kadencji. On nie zostanie odwołany. Coś się jednak wydarzy, że przestanie rządzić Ameryką – mówi jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. To mówił o Karolu Nawrockim

To nie jedyna przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, która dotyczy jednego z prezydentów. Jakiś czas temu mówił o polskiej głowie państwa, czyli Karolu Nawrockim. Stwierdził wówczas, że polski prezydent zrobi coś, co sprawi, że zostanie uznany za zdrajcę.

Karol Nawrocki, zdaniem Jackowskiego, będzie realizował wytyczne, ale nie krajowe, czy partii PiS, która pomogła mu wygrać wybory, ale zagraniczne. Prezydent Nawrocki mimo to, że przed wyborami był kompletnie nieznany, będzie realizował konkretne wytyczne. I nie mam na myśli tylko PiS-u. Te wytyczne będą spoza Polski, bo zdecydował się kandydować - wieszczył jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o Karolu Nawrockim. Padły słowa o zdradzie

Ja już powtarzałem to wiele razy i powtórzę jeszcze raz – to nie będzie zdrada. Prezydent zrobi coś, co będzie wyglądało na zdradę - wieszczył jasnowidz z Człuchowa. Bo takie będą czasy. Będzie tak robił, bo takie będą czasy. Jednak nie będzie to zdrada, tak jak ją rozumiemy - mówił kilka miesięcy temu Jackowski.