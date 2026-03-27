W najnowszym sondażu SW Research na zlecenie Onetu zadano respondentom pytanie: "Czy uważasz, że realny jest scenariusz polexitu, czyli wyjścia Polski z Unii Europejskiej, po wyborach w 2027 r.?".

Blisko połowa (45,9 proc.) ankietowanych uważa, że polexit po wyborach parlamentarnych w 2027 r. nie jest realnym scenariuszem. Przeciwnego zdania jest 29,9 proc. osób.

Polexit po wyborach w 2027 roku? Ten sondaż mówi więcej, niż się wydaje

Zaskoczeniem może być fakt, że blisko jedna czwarta (24,2 proc.) nie ma zdania w tej sprawie zdania - pisze Onet.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 25 marca 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 811 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.