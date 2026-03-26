"Państwa NATO nie zrobiły absolutnie nic, by pomóc w (walce – PAP) z tym oszalałym państwem, obecnie zdziesiątkowanym militarnie" – napisał Trump.

Prezydent USA ostrzegł też, że jego kraj "nigdy nie zapomni tego ważnego momentu w historii".

Donald Trump uderza w NATO. "Nigdy tego nie zapomnimy"

Czwartkowy wpis Trumpa jest kolejnym w krótkim odstępie czasu krytycznym komentarzem na temat postawy innych państw NATO wobec wojny przeciwko Iranowi. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zagroził nawet wyjściem Stanów Zjednoczonych z Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Poinformował wówczas, że partnerzy z NATO przekazali władzom w Waszyngtonie, że "nie chcą angażować się w działania militarne nawet w sytuacji, gdy zgadzają się co do tego, że Iran nie powinien zdobyć broni nuklearnej".

W odpowiedzi stwierdził, że Sojusz funkcjonuje w sposób nierówny; zaznaczył, że USA "chronią innych, a w zamian nie dostają nic" i dlatego – jak podkreślił – nie ma powodu, by polegać na NATO w kluczowych momentach.