Jak przypomniała PPL od niedzieli, 29 marca, przesuniemy wskazówki zegarków o godzinę do przodu. "Dla całej branży lotniczej oznacza to start sezonu Lato 2026. Lotniska zarządzane przez Polskie Porty Lotnicze S.A. zaoferują łącznie 157 połączeń, a wśród nich aż 15 nowości z Lotniska Chopina" - przekazała spółka.

Jak dodała, z warszawskiego portu pasażerowie będą mogli polecieć do 142 miejsc docelowych, ale nowe kierunki pojawią się również w siatce Lotniska Warszawa-Radom, w której dostępnych będzie 7 kierunków (w tym 4 wakacyjne czartery) oraz lotniska Zielona Góra-Babimost, skąd będzie można polecieć także m.in. do Turcji, Tunezji, Albanii czy Egiptu.

Ze stołecznego Lotniska Chopina Polskie Linie Lotnicze LOT zaoferują sześć nowych połączeń regularnych oraz sezonowych do: Bolonii (6 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.03), San Francisco (4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 06.05), Porto (4 - 5 lotów w tygodniu, pierwszy rejs 25.05), Heraklionu (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.05), Palma de Mallorca (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.05), Ałmaty (3-4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.05).

Wielkie zmiany na lotniskach w Polsce. Nowe połączenia i więcej kierunków

Kolejne osiem kierunków obsługiwać będzie węgierski Wizz Air, a pasażerowie będą mogli wybrać się do: Bratysławy (5 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03), Tallina (7 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03), Minorki (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03), Sofii (4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03), Lamezi Terme (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.03), Faro (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.03), Braszowa (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 09.06), Zadaru (4 razy tygodniowo, pierwszy rejs 09.06).

"Po kilku latach przerwy na warszawskie Lotnisko Chopina powróci airBaltic. Łotewskie linie lotnicze obsłużą całoroczne połączenie do Rygi. Loty będą odbywać się 3 razy w tygodniu (każdy poniedziałek, środa oraz piątek), a pierwszy z nich zaplanowano na 30 marca" - poinformowały PPL.

Od maja na lotnisku Warszawa-Radom ponownie pojawią się przewoźnicy czarterowi. Podróżni będą mogli wybrać się do egipskiej Hurghady (1 lot tygodniowo, pierwszy rejs już 25.05) oraz tureckiej Antalyi (4 loty tygodniowo, dostępne od 25.05, do 14.10). "Uzupełnieniem oferty pozostają połączenia regularne, realizowane zarówno przez Wizz Air, jak i powracający po zimowej przerwie PLL LOT" - przekazała spółka.

Z Radomia podróżni będą mogli polecieć do: Prewezy (PLL LOT, 1 lot tygodniowo, 08.06 – 28.09), Rzymu Fiumicino (PLL LOT, 2 loty tygodniowo, 06.06 – 03.10), Larnaki (Wizz Air, od połowy czerwca zwiększenie częstotliwości do 3 razy w tygodniu), Burgas (nowe połączenie sezonowe Wizz Air, 2 loty tygodniowo, 21.07 – 12.09), Tirany (nowe połączenie sezonowe Wizz Air, 2 loty tygodniowo, 25.06 – 10.09).

"Więcej samolotów zobaczymy również na Lotnisku Zielona Góra-Babimost. Oprócz regularnego połączenia PLL LOT do Warszawy (2 połączenia dziennie od 15 marca, bez sobót), port wraz z biurami podróży Coral Travel i Itaka przygotował atrakcyjną wakacyjną ofertę. Turyści wybiorą się do: Antalyi (2 loty w tygodniu, 29.05 – 23.10), Enfidhy (1 lot w tygodniu, 01.06 – 19.10), Tirany (1 lot w tygodniu, 11.06 – 27.08), Marsa Alam (1 lot w tygodniu, kontynuacja całorocznego połączenia)" - dodała PPL.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 r. obsłużyło 24 mln pasażerów.

Spółka PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W jej zasobach znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.