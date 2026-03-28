Kiedy paliwo na stacjach stanieje? Minister wskazuje konkretną datę

W Dzienniku Ustaw w sobotę opublikowane zostały dwie ustawy mające obniżyć ceny paliw. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie wzrostu cen m.in. przez obniżkę akcyzy na paliwo i wprowadzenie ceny maksymalnej. Parlament przyjął ustawy w piątek; tego samego dnia zostały podpisane przez prezydenta.

Jak powiedział w sobotę PAP szef resortu energii Miłosz Motyka, zgodnie z ustawą, obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane najszybciej w poniedziałek, a ceny na stacjach zmienią się najwcześniej we wtorek.

Pamiętajmy, że na to, kiedy realnie zmienią się ceny na stacjach, wpływają kwestie administracyjne, legislacyjne i techniczne, takie jak dostosowanie systemów czy kas fiskalnych – podkreślił minister.

Dodał, że zgodnie z przepisami, resort energii będzie codziennie publikował maksymalne stawki cen paliw.

Motyka zaznaczył, że dostawcom, którzy sprzedawaliby paliwo w cenie wyżej niż maksymalna, grożą sankcje. Natomiast stacje mogą też stosować ceny niższe niż te wyznaczone przez resort.

Pytany, do kiedy będą obowiązywały maksymalne ceny paliw, minister energii przekazał, że będzie to regulowało rozporządzenie resortu finansów.

"Od wtorku 31 marca 2026 r. na stacjach będą niższe ceny paliw!" - napisał z kolei w serwisie X szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. Dodał, że obniżenie ceny paliw rząd uzyska dzięki łącznemu zastosowaniu trzech narzędzi: obniżki VAT, obniżki akcyzy oraz wprowadzeniu ceny maksymalnej.

"Wprowadzenie ceny maksymalnej wymusza na sprzedawcach faktyczne obniżenie ceny sprzedawanego paliwa w okresie obowiązywania niższych stawek podatkowych. Wszystkie potrzebne ustawy i rozporządzenia są ogłaszane dzisiaj (sobota 28 marca)" - podkreślił Berek.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekazał na platformie X, że podpisane zostały rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa.

Wcześniej zapowiedziano, że w ramach pakietu CPN - "Ceny Paliwa Niżej" nastąpi zmniejszenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. Akcyza miałaby zostać zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską: o 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

Według piątkowych prognoz analityków biura Reflex w nadchodzącym tygodniu, od 30 marca do 3 kwietnia, średnia cena benzyny bezołowiowej 95 mogłaby spaść o 1,18 zł za litr, a oleju napędowego o 1,30 zł za litr.

Ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej wprowadza mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka będzie obowiązywać na stacjach. Bedzie ona ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Regulacja przewiduje nakładanie na kluczowych graczy rynkowych codziennego obowiązku informacyjnego względem resortu energii w celu bieżącej aktualizacji stawek.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Z kolei nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwi czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem. Będzie to dotyczyło tylko oleju napędowego i benzyn silnikowych.

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztować ma budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT – 900 mln zł miesięcznie.