Matt Schlapp, szef CPAC, przypomniał, że w 2025 roku przed wyborami prezydenckimi w Polsce odbyła się polska edycja tego konserwatywnego wydarzenia.

Schlapp zwrócił uwagę, że Loeffler stała na czele amerykańskiej delegacji na zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego. Loeffler zaznaczyła, że "to było niesamowite doświadczenie".

Mocne słowa o Polsce w USA. "Niesamowity kraj. Gospodarcza potęga"

Dziękuję za zrozumienie, że, tak, jesteśmy skoncentrowani na Ameryce, ale mamy sojuszników, którzy są bardzo ważni – dodał Schlapp, zwracając się do Loeffler.

Loeffler zauważyła, że Polska "to niesamowity kraj". To jedna z największych 20 gospodarczych potęg, która jest zaawansowana, począwszy od sektora obronnego po energię. To wspaniały sojusznik w NATO i wspaniały kraj sam w sobie – podkreśliła

Schlapp zapowiedział, że w tym roku CPAC w Polsce odbędzie się w październiku.

Prezydent Nawrocki, który składa roboczą wizytę w USA wystąpi na CPAC w Teksasie w sobotę po południu.