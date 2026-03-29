Ratownicy medyczni udzielili najbardziej poszkodowanym pomocy na miejscu, a następnie przewieźli ich do szpitala.

Wkrótce po tym zdarzeniu, do którego doszło na jednej z najbardziej ruchliwych ulic w centrum Derby, policja zatrzymała samochód marki Suzuki, który prawdopodobnie brał udział w zdarzeniu. Jego kierowca, mężczyzna po trzydziestce, został aresztowany.

Dramat w Anglii. Auto staranowało ludzi w centrum miasta

"Nasze śledztwo jest na wczesnym etapie, ale chcielibyśmy usłyszeć relację każdego, kto widział czarne Suzuki Swift jadące w centrum miasta mniej więcej w tym czasie, gdy doszło do zdarzenia" - oznajmiła miejscowa policja.

Jeden ze świadków powiedział mediom, że była to "absolutna masakra", a wiele osób leżało na jezdni i chodniku.