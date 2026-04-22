Lufthansa odwołuje tysiące lotów. Zmiany dotkną również polskich pasażerów

oprac. Tomasz Lipczyński
wczoraj, 12:00
W rezultacie przyspieszonego zakończenia działalności linii lotniczych Cityline do października Lufthansa odwoła 20 tys. lotów krótkodystansowych - poinformowała agencja DPA, powołując się na komunikat koncernu. Zmiany, które obejmą m.in. połączenia z Polską, mają pozwolić na oszczędzenie paliwa.

Lufthansa ogranicza siatkę połączeń

Pierwsze 120 lotów, zaplanowane do końca maja, odwołano w poniedziałek. Pasażerowie, których to dotyczyło, zostali o tym powiadomieni.

Zgodnie z planami Lufthansy zawieszone mają zostać połączenia między Frankfurtem nad Menem a Bydgoszczą, Rzeszowem i norweskim Stavanger.

Dziesięć tras zostanie przekierowanych na inne huby obsługiwane przez Lufthansę. Dotyczy to połączeń do: Gdańska, Wrocławia, Heringsdorfu, Stuttgartu (Niemcy), Cork (Irlandia), Lublany (Słowenia), Rijeki (Chorwacja), Sibiu (Rumunia), Trondheim (Norwegia), Tivatu (Czarnogóra).

Lufthansa obsługuje huby lotnicze we: Frankfurcie nad Menem, Monachium, Wiedniu, Zurychu, Brukseli i Rzymie.

Przewoźnik szuka oszczędności paliwa

„Korekty rozkładu zmniejszają liczbę nierentownych lotów krótkodystansowych w całej siatce połączeń Lufthansy” – poinformował niemiecki przewoźnik w oświadczeniu. Ma to pozwolić na zaoszczędzenie ok. 40 tys. ton paliwa lotniczego, którego cena dla Lufthansy podwoiła się od rozpoczęcia przez Izrael i USA wojny przeciwko Iranowi.

Rozkłady lotów na lato też będą zmienione

Jak podała DPA, prócz wprowadzanych ograniczeń przewoźnik rewiduje też planowane trasy w dłuższym terminie. Zaktualizowane rozkłady lotów na lato mają zostać opublikowane pod koniec kwietnia.

W reakcji na rosnące ceny paliwa lotniczego oraz trwające spory pracownicze Lufthansa zakończyła w sobotę, szybciej niż planowano, działalność swojej linii Cityline. Przewoźnik zapewnił, że jego zaopatrzenie w paliwo lotnicze w najbliższych tygodniach jest zabezpieczone.

Źródło PAP
