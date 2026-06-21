Nadawanie imienia to ważny, ale nie taki łatwy proces. Przyszli rodzice czasem głowią się, jakie imię wybrać dla swojego dziecka. Wielu z nich długo się nad tym zastanawia. Dochodzi wręcz do rodzinnych dyskusji i kłótni.

Rodzice coraz częściej stawiają nie tylko na tradycję, ale też oryginalność. Chcą, by wybrane przez nich imię było hołdem dla przodków lub imieniem z dawnych lat.

To imię nosi tylko 105 Polek

Takich wyjątkowych imion, które zapisały się na kartach historii, jest naprawdę wiele. Jedno z takich imion nosi obecnie jedynie 105 Polek. Nie jest może tak popularne jak Maria, Helena, czy Teresa, ale brzmi równie dostojnie i ma bardzo ciekawą historię powstania.

To imię spopularyzował Adam Mickiewicz

Imieniem, o którym jest mowa, jest imię Telimena. Jego historia jest wyjątkowa, bo stało się modne dzięki jednemu z naszych wieszczów, czyli Adamowi Mickiewiczowi. To właśnie on na kartach swojej epopei zatytułowanej "Pan Tadeusz" powołał do życia bohaterkę o imieniu Telimena.

Ta literacka postać była wyróżniającą się personą. Damą, która była obyta, znała swoją wartość i była świadoma swoich atutów oraz wysokiego statusu społecznego. W jej charakterze nie brakowało sprzeczności. To właśnie sprawiło, że imię bohaterki stworzonej przez Adama Mickiewicza, zyskało tzw. "pazur", wyrazisty rys i kojarzy się do dziś z niezależnością i klasą.

Jakie jest znaczenie tego imienia?

Imię Telimena, które obecnie nosi 105 Polek a w 2025 roku otrzymały je jedynie 3 dziewczynki, wywodzi się z języka łacińskiego lub greckiego. Jego etymologia nie jest do końca ustalona. Prawdopodobnie powstało na wschodzie Europy jako przekształcenie imienia Filomena. W literaturze pojawiło się na początku XIX wieku.

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Osoby o imieniu Telimena uchodzą za pewne siebie, świadome swoich zalet. To zazwyczaj kobiety o usposobieniu artystycznym, kreatywne, doceniające estetykę i piękno natury. Poza tym osoby, które noszą to imię są:

inteligentne

pomysłowe

ceniące głębokie relacje

łatwo oczarowujące otoczenie.

Telimena celebruje imieniny najczęściej 3 lutego. Rzadziej 5 lipca i 11 sierpnia.