Dziennik Gazeta Prawana logo

To imię robiło furorę w PRL. Dziś wybierane jest bardzo rzadko

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:36
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
imię PRL
To imię robiło furorę w PRL. Dziś wybierane jest bardzo rzadko/NAC
Moda na nadawanie dzieciom imion, które były popularne w czasach PRL, trwa od kilku dobrych lat. Rodzice zazwyczaj wybierają te, które nosili dziadkowie albo pradziadkowie ich przyszłych pociech. Wiele z imion, które robiły furorę w czasach PRL, wciąż cieszy się dużą popularnością. Są też i takie, które, choć kilka dekad temu robiły furorę, teraz są rzadkością. Jakie imię czasów PRL jest tym, które nadawane są sporadycznie?

Wybór imienia dla dziecka nie jest dla przyszłych rodziców łatwym zadaniem. Wielu przyszłych lub świeżo upieczonych matek i ojców ma pustkę w głowie i zastanawia się, na jakie imię się zdecydować. Jednym z "kół ratunkowych" są imiona, które noszą ich rodzice, dziadkowie albo pradziadkowie.

To imię święciło sukcesy w czasach PRL. Dziś jest zapomniane
To imię święciło sukcesy w czasach PRL. Dziś jest zapomniane

Imiona dla dzieci popularne w czasach PRL

Imion, które były popularne w czasach PRL i które przez ostatnie lata przeżywają prawdziwy renesans, jest dosyć sporo. Wystarczy wspomnieć o tych, które królowały w kolejnych dekadach czasów PRL, jak:

  • w latach 60. - Maria Krystyna, Elżbieta, Jan, Stanisław, Andrzej
  • w latach 70. - Małgorzata, Anna, Ewa, Krzysztof, Marek, Piotr
  • w latach 80. - Agnieszka, Magdalena, Marta, Marcin, Tomasz, Bartosz

Wiele z nich wróciło do łask i cieszą się wciąż ogromnym uznaniem wśród przyszłych lub świeżo upieczonych rodziców.

To imię z czasów PRL dziś jest rzadkością

Wśród imion z czasów PRL, które wówczas robiły furorę, są też i takie, które dziś nie wróciły do łask i nadawane są naprawdę rzadko. Obok takich imion jak Grażyna, Jolanta, Lech, Mieczysław czy Waldemar, jest jeszcze, które robiło furorę w czasach PRL a dziś jest prawie zapomniane. Tym imieniem czasów PRL jest Marek. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie 369 240 mężczyzn. W 2015 roku imię to otrzymało tylko 157 chłopców.

Jakie jest znaczenie tego rzadkiego imienia z PRL?

Marek to imię, które ma bardzo długą historię. Jego historia sięga czasów starożytnego Rzymu. Imię to wywodzi się od łacińskiego imienia Marcus. Często wiąże się z imieniem rzymskiego boga wojny - Marsa.

Oznacza ono osobę taką jak "należący do Marsa", "wojownik" lub "mężczyzna silny i odważny". Imię to zyskało na popularności dzięki chrześcijaństwu. Rozpowszechniło się dzięki Świętemu Markowi Ewangeliście. To właśnie jego kult przyczynił się do ugruntowania imienia w kulturze chrześcijańskiej. Do Polski imię Marek trafiło w średniowieczu.

Jaka jest osoba, która nosi to rzadko wybierane imię z PRL?

Osoba, która nosi imię Marek, jest opisywana jako mężczyzna:

  • zdecydowany
  • odpowiedzialny
  • konsekwentny w działaniu
  • ambitny
  • pewny siebie i lojalny wobec bliskich.

To popularne w czasach PRL imię a dziś najbardziej zapomniane nosili m.in. Marek Hłasko, Marek Grechuta, Marek Perepeczko. Mężczyźni o tym imieniu obchodzą imieniny 25 kwietnia, 18 czerwca, 28 września, 7 października, 22 listopada.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLmodaimięimię dla dziecka
Powiązane
imię PRL
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
imię prl
To imię święciło tryumfy w latach 70. PRL. Dziś prawie nikt o nim nie pamięta
dowód osobisty, pesel
To imię noszą tylko dwie kobiety w Polsce. Było popularne w czasach PRL
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo imię robiło furorę w PRL. Dziś wybierane jest bardzo rzadko »
Zobacz
|
Nowa Skoda Vision O to nowa Skoda Octavia
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
Nowa Kia Seltos już dostępna na polskim rynku
Nowa Kia już w Polsce. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Telewizor, PRL
Ciekawostki z czasów PRL. Młodzi polegną, starsi będą święcić triumfy. Quiz
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Policja kontroluje kierowcę
Od dziś nowe badanie kierowców. Na czym polega zasada 1 metra?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj