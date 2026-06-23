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Nowa wypowiedź Trumpa o NATO daje do myślenia. "Być może nie pomożemy"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 04:31
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Donald Trump
Donald Trump/PAP/EPA
Te słowa Donalda Trumpa o NATO dają do myślenia. "Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem; my też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy" – oświadczył w poniedziałek czasu amerykańskiego prezydent USA. Tym samym zasugerował, że w razie konfliktu zbrojnego Europa nie ma co bezwzględnie liczyć na Stany Zjednoczone.

Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO, pod wieloma względami, po prostu dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę – powiedział Donald Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Trump: Nie potrzebowaliśmy krajów Europy w Iranie, ale chcieliśmy je sprawdzić

Ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, lecz zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcje. I nie było ich przy nas – dodał.

Według relacji Trumpa, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer miał powiedzieć, że udzieli wsparcia USA dopiero po amerykańskim zwycięstwie. Włochy też były bardzo złe i inne kraje, Niemcy, były bardzo złe – wymieniał.

Trump: Wydajemy na NATO szalone kwoty, a oni nie byli przy nas

Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów rocznie (...). To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO, a oni nie byli przy nas – skarżył się prezydent USA.

Więc mówię do Pete’a (Hegsetha, szefa Pentagonu) i do wszystkich innych: jeśli wydajemy tyle pieniędzy, setki miliardów dolarów, żeby chronić ich przede wszystkim przed Rosją (...). Wydajemy tyle pieniędzy, a kiedy chcemy jakiejś małej pomocy w drobnych sprawach (...), mówią, że nie, że raczej nie pomogą – dodał.

Trump: My też możemy nie pomóc Europie i być może to zrobimy

To głupie, by tak mówić. Bo my też możemy im tak powiedzieć, jeśli chcemy, i być może to zrobimy – oświadczył Trump.

W ten sposób Trump odpowiedział na pytanie dziennikarki o planowane na środę spotkanie prezydenta USA z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Białym Domu oraz o zapowiedziany przez Hegsetha przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Szef Pentagonu poinformował, że ma on potrwać do sześciu miesięcy.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpUSAEuropaNATO
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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