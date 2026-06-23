Nowa wypowiedź Trumpa o NATO daje do myślenia. "Być może nie pomożemy"

Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO, pod wieloma względami, po prostu dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę – powiedział Donald Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Trump: Nie potrzebowaliśmy krajów Europy w Iranie, ale chcieliśmy je sprawdzić

Ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, lecz zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcje. I nie było ich przy nas – dodał.

Według relacji Trumpa, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer miał powiedzieć, że udzieli wsparcia USA dopiero po amerykańskim zwycięstwie. Włochy też były bardzo złe i inne kraje, Niemcy, były bardzo złe – wymieniał.

Trump: Wydajemy na NATO szalone kwoty, a oni nie byli przy nas

Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów rocznie (...). To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO, a oni nie byli przy nas – skarżył się prezydent USA.

Więc mówię do Pete’a (Hegsetha, szefa Pentagonu) i do wszystkich innych: jeśli wydajemy tyle pieniędzy, setki miliardów dolarów, żeby chronić ich przede wszystkim przed Rosją (...). Wydajemy tyle pieniędzy, a kiedy chcemy jakiejś małej pomocy w drobnych sprawach (...), mówią, że nie, że raczej nie pomogą – dodał.

Trump: My też możemy nie pomóc Europie i być może to zrobimy

To głupie, by tak mówić. Bo my też możemy im tak powiedzieć, jeśli chcemy, i być może to zrobimy – oświadczył Trump.

W ten sposób Trump odpowiedział na pytanie dziennikarki o planowane na środę spotkanie prezydenta USA z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Białym Domu oraz o zapowiedziany przez Hegsetha przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Szef Pentagonu poinformował, że ma on potrwać do sześciu miesięcy.