Wciąż głośno jest wokół sytuacji w Szpitalu Południowym i zarobków 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka. Jak donosi portal polsatnews.pl afera ma swój ciąg dalszy.

Afera w Szpitalu Południowym. Czego domagają się radni?

Radni z Projekt Ursynów domagają się wyjaśnień zarówno w sprawie lekarza, który był również radnym Ursusa i jego zarobków, które wynosiły 1,6 mln zł, jak też obsługiwania poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej na SOR w szpitalu i wykonywania im badań w trybie natychmiastowym.

"Oczekujemy jasnych informacji od Roberta Kempy z KO, odnośnie zasad funkcjonowania SOR, podjętych działań w kierunku wyjaśnienia sprawy, saloniku VIP oraz jego związków z partyjnym kolegą, Dawidem Kacprzykiem" - domagają się radni. Kempa to również burmistrz Ursynowa oraz przewodniczący rady nadzorczej Szpitala Południowego.

Szpital zerwał kontrakt z lekarzem

Radni protestują przeciwko temu, by zwykli mieszkańcy Ursynowa czekali w wielogodzinnych kolejkach na SOR a tzw. "VIP-y" były obsługiwane w specjalny sposób.

Od kilku dni głośno jest o Dawidzie Kacprzyku. Lekarz był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym i radnym KO w Ursusie. Mimo, że był dopiero w trakcie specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł i przyjmować na prowadzonym przez niego oddziale bez kolejki. Kacprzyk zrezygnował już z członkostwa KO oraz z mandatu radnego. Zwrócił szpitalowi 500 tys. złotych, które mu wypłacono. Szpital zerwał z nim kontrakty. W sprawie trwa kontrola NFZ.

Wyjaśnień domagają się radni PiS, KO i Konfederacji

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym oraz Dawida Kacprzyka złożyli radni PiS, Miasto Jest Nasze oraz reprezentant Konfederacji. Wyjaśnień domagają się również radni KO. Zgłosili na Konwencie Rady Warszawy wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji absolutoryjnej Rady Warszawy o informację prezydenta miasta na ten temat.

Sprawą zajmuje się także Naczelna Izba Lekarska. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Media informowały, że grafik lekarza pokrywał się z jego wystąpieniami w TVP czy w Senacie.