Dziennik Gazeta Prawana logo

Ciąg dalszy afery wokół Szpitala Południowego. Tego domagają się radni

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 10:28
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Konferencja Przemys?awa Czarnka przed Szpitalem Po?udniowym
Ciąg dalszy afery wokół Szpitala Południowego. Tego domagają się radni/East News
Nie milkną echa afery wokół Szpitala Południowego. Przewodniczący rady nadzorczej tej placówki jest również burmistrzem Ursynowa. Radni apelują o zwołanie nadzwyczajnej sesji w sprawie sytuacji w lecznicy. Czego oczekują?

Wciąż głośno jest wokół sytuacji w Szpitalu Południowym i zarobków 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka. Jak donosi portal polsatnews.pl afera ma swój ciąg dalszy.

Afera w Szpitalu Południowym. Czego domagają się radni?

Radni z Projekt Ursynów domagają się wyjaśnień zarówno w sprawie lekarza, który był również radnym Ursusa i jego zarobków, które wynosiły 1,6 mln zł, jak też obsługiwania poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej na SOR w szpitalu i wykonywania im badań w trybie natychmiastowym.

Lech Dyblik kpi z polityków koalicji rządzącej. "Życzę zdrowia, zdrowia i..."
Lech Dyblik kpi z polityków koalicji rządzącej. "Życzę zdrowia, zdrowia i..."

"Oczekujemy jasnych informacji od Roberta Kempy z KO, odnośnie zasad funkcjonowania SOR, podjętych działań w kierunku wyjaśnienia sprawy, saloniku VIP oraz jego związków z partyjnym kolegą, Dawidem Kacprzykiem" - domagają się radni. Kempa to również burmistrz Ursynowa oraz przewodniczący rady nadzorczej Szpitala Południowego.

Szpital zerwał kontrakt z lekarzem

Radni protestują przeciwko temu, by zwykli mieszkańcy Ursynowa czekali w wielogodzinnych kolejkach na SOR a tzw. "VIP-y" były obsługiwane w specjalny sposób.

Od kilku dni głośno jest o Dawidzie Kacprzyku. Lekarz był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym i radnym KO w Ursusie. Mimo, że był dopiero w trakcie specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł i przyjmować na prowadzonym przez niego oddziale bez kolejki. Kacprzyk zrezygnował już z członkostwa KO oraz z mandatu radnego. Zwrócił szpitalowi 500 tys. złotych, które mu wypłacono. Szpital zerwał z nim kontrakty. W sprawie trwa kontrola NFZ.

Wyjaśnień domagają się radni PiS, KO i Konfederacji

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym oraz Dawida Kacprzyka złożyli radni PiS, Miasto Jest Nasze oraz reprezentant Konfederacji. Wyjaśnień domagają się również radni KO. Zgłosili na Konwencie Rady Warszawy wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji absolutoryjnej Rady Warszawy o informację prezydenta miasta na ten temat.

Sprawą zajmuje się także Naczelna Izba Lekarska. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Media informowały, że grafik lekarza pokrywał się z jego wystąpieniami w TVP czy w Senacie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: KOaferalekarzszpital południowy
Powiązane
lekarz, szpital
Nie tylko Szpital Południowy. Dawid Kacprzyk zawiesił współpracę z kolejną placówką
Afera w Szpitalu Południowym. "Cały zarząd odwołany"
Afera w Szpitalu Południowym. "Cały zarząd odwołany"
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCórka znanej aktorskiej pary w "Tańcu z Gwiazdami". Miała brać udział w poprzedniej edycji »
Zobacz
|
Czym pryskać koper na mszyce
Czym pryskać koper na mszyce? Jak zrobić oprysk na mszyce? Domowe sposoby na mszyce na koprze
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę. Skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty, a liście odzyskają piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
lekarz, szpital
Nie tylko Szpital Południowy. Dawid Kacprzyk zawiesił współpracę z kolejną placówką
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj