Afera w Szpitalu Południowym
Media od kilku dni donoszą o sprawie Dawida Kacprzyka. Lekarz i radny KO w warszawskich Ursusie pracował w Warszawskim Szpitalu Południowym. Pełnił tam rolę koordynatora SOR i pracował jako lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii. Równocześnie działał w samorządzie i pracował w innych placówkach medycznych.
Kontrowersje wywołały informacje o jego wysokich zarobkach. Miały one wynieść 1,6 mln rocznie a także fakt, że choć Kacprzyk nie miał pełnej specjalizacji, pełnił funkcję koordynatora na SOR.
Dawid Kacprzyk oddał 500 tys. zł
Sprawa ta odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Szpital zakończył współpracę z lekarzem. Wszczęto śledztwo a w czwartek, 18 czerwca odwołany został cały zarząd szpitala. Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji radnego dzielnicy Ursus i skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił 500 tys. zł.
Lech Dyblik kpi z koalicji rządzącej
Do afery w swoich mediach społecznościowych postanowił odnieść się Lech Dyblik. Aktor znany z serialu "Świat według Kiepskich", filmów "Kiler" czy "Wołyń" często komentuje w sieci sprawy, które wywołują społeczną dyskusję.
Lech Dyblik postanowił zakpić z polityków koalicji rządzącej. Zamieścił krótkie, ale ironiczne nagranie. Złożył politykom osobliwe życzenia. W tej trudnej dla koalicjantów chwili nie będę się nad wami pastwił, jak to robią inni. Ja po prostu życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy - powiedział aktor.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.