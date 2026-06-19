Afera w Szpitalu Południowym

Media od kilku dni donoszą o sprawie Dawida Kacprzyka. Lekarz i radny KO w warszawskich Ursusie pracował w Warszawskim Szpitalu Południowym. Pełnił tam rolę koordynatora SOR i pracował jako lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii. Równocześnie działał w samorządzie i pracował w innych placówkach medycznych.

Kontrowersje wywołały informacje o jego wysokich zarobkach. Miały one wynieść 1,6 mln rocznie a także fakt, że choć Kacprzyk nie miał pełnej specjalizacji, pełnił funkcję koordynatora na SOR.

Dawid Kacprzyk oddał 500 tys. zł

Sprawa ta odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Szpital zakończył współpracę z lekarzem. Wszczęto śledztwo a w czwartek, 18 czerwca odwołany został cały zarząd szpitala. Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji radnego dzielnicy Ursus i skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił 500 tys. zł.

Lech Dyblik kpi z koalicji rządzącej

Do afery w swoich mediach społecznościowych postanowił odnieść się Lech Dyblik. Aktor znany z serialu "Świat według Kiepskich", filmów "Kiler" czy "Wołyń" często komentuje w sieci sprawy, które wywołują społeczną dyskusję.

Lech Dyblik postanowił zakpić z polityków koalicji rządzącej. Zamieścił krótkie, ale ironiczne nagranie. Złożył politykom osobliwe życzenia. W tej trudnej dla koalicjantów chwili nie będę się nad wami pastwił, jak to robią inni. Ja po prostu życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy - powiedział aktor.