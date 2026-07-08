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Fenomenalne polskie wypieki zachwyciły świat. W nas są obiektem westchnień i kosztują krocie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:14
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jagodzianka
Jagodzianki to hit nad Wisłą i polski fenomen/Shutterstock
Jagodzianki - słodki symbol polskiego lata. Gdy tylko pojawią się w lasach jagody, słodkie bułki drożdżowe wypchane jagodami i posypane kruszonką królują w cukierniach i piekarniach. Moda na jagodzianki rośnie, pieką je rzemieślnicze piekarnie i bułeczki z jagodami potrafią kosztować duże pieniądze. Fenomen jagodzianek znad Wisły przyciągnął uwagę zagranicznych mediów.

BBC poświęciło polskim jagodziankom spory artykuł. Dziennikarka pisze o fenomenie drożdżówek napakowanych jagodami.

Jagodzianki - sentymentalny symbol wakacji w Polsce

Jagodzianki stały się czymś więcej niż sezonowym ciastkiem. To symbol luksusu i znak rozpoznawczy braci, która zna się na dobrym jedzeniu. Rzemieślnicza jagodzianka z dobrej cukierni kosztuje - bagatela - kilkadziesiąt złotych. Jak czytamy w portalu BBC, w Polsce leśne jagody to bardzo lubiane owoce. Robi się z nich kultowe jagodzianki. "Leśne jagody mają dla nas wartość sentymentalną. Pojawiają się zaraz po zakończeniu roku szkolnego i symbolizują początek wakacji" - mówiła w rozmowie z BBC Basia Starecka, dziennikarka kulinarna i była redaktor naczelna polskiego magazynu kulinarnego "Kukbuk".

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Zawrotna kariera jagodzianek

W portalu BBC czytamy, że renesans jagodzianek rozpoczął się po pandemii COVID-19. W czasie niepewności konsumenci zaczęli szukać smaków, które kojarzą się z dzieciństwem i bezpieczeństwem. Jagodzianki to polski, wakacyjny comfort food. Młode pokolenie piekarzy wypracowało nowe receptury i dodało drożdżówkom z jagodami autorskiego sznytu. Monika Walecka, właścicielka warszawskiej piekarni Cała w Mące, powiedziała BBC, że cukiernicy dbają o jakość jagodzianek, o dużą zawartość owoców i świetne jakościowo, puszysta ciasto drożdżowe. Takie rzemieślnicze jagodzianki robi się bez pośpiechu.

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Jagodzianka - symbol luksusu

BBC zwraca uwagę, że jagodzianki kupione w kultowej cukierni to symbol wyższego statusu. Najlepsze rzemieślnicze wypieki są drogie, szybko znikają, a żeby je kupić często trzeba stać w kolejce. Basia Starecka porównuje emocje związane ze zdobyciem drogiej jagodzianki do zakupu luksusowej torebki - to produkt, którym można się pochwalić, sfotografować go i pokazać, że jest się "w trendzie".

Tyle kosztują najdroższe jagodzianki w Polsce

W 2026 roku za jedną jagodziankę w cukierni Magdy Gessler trzeba zapłacić aż 38 złotych. To o 4 zł więcej niż w ubiegłym roku i 7 zł więcej niż dwa lata temu. Wzrost cen jest wyraźny i systematyczny. Jeszcze kilka lat temu ten sam wypiek kosztował 23 złote. W Urszi Cakes klasyczna wersja kosztuje 30,90 zł, jagodzianka z kremem patissière 32,90 zł, a wariant z dodatkiem świeżej skórki cytryny 35 zł.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskaciastkajagodzianki
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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