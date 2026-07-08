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Wiatr do 120 km/h i burze. PKP Intercity: Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami

oprac. Aneta MalinowskaDziennikarka. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
dzisiaj, 11:51
[aktualizacja dzisiaj, 12:07]
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Wiatr do 120 km/h i burze. PKP Intercity: Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami
Wiatr do 120 km/h i burze. PKP Intercity: Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami/Shutterstock
W związku z prognozowanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem, na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów - poinformowały w środę PKP Intercity. Obecnie w sześciu województwach obowiązują alerty przed silnym wiatrem, a w dwóch alerty przed burzą.

Komunikat informujący o możliwych utrudnieniach w ruchu pociągów przewoźnik opublikował na platformie X. "Silne zjawiska atmosferyczne mogą powodować uszkodzenia infrastruktury kolejowej, m.in. w wyniku powalenia drzew lub gałęzi na tory i sieć trakcyjną. W takich sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa, ruch pociągów może zostać czasowo wstrzymany lub prowadzony z ograniczeniami, co może wpłynąć na czas przejazdu" - podkreślono we wpisie.

PKP Intercity zapewniło, że bezpieczeństwo pasażerów jest dla nich priorytetem. "Jeśli wystąpią utrudnienia, będziemy na bieżąco informować o sytuacji i podejmować działania, aby jak najszybciej przywrócić ruch pociągów" - dodano.

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Wiatr do 120 km/h i burze. PKP Intercity: Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami

Przewoźnik przypomniał też o śledzeniu komunikatów na stacjach, w pociągach oraz na stronie internetowej.

Obecnie utrudnienia występują na szlaku Skarżysko-Kamienna - Suchedniów, gdzie ruch pociągów odbywa się na jednym torze oraz na jednotorowym szlaku Biały Bór - Miastko, gdzie ruch pociągów został całkowicie wstrzymany przez znajdujące się na torach drzewo. Wcześniej, z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej utrudnienia występowały też na szlaku Koszalin - Nosówko.

Obecnie w części województw:

  • mazowieckiego,
  • podlaskiego,
  • lubelskiego,
  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego

obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem, Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach do 85, a w niektórych miejscach nawet do 120 km/h. Ostrzeżenia pozostaną w mocy najpóźniej do godz. 17.

W związku z prognozowanym bardzo silnym wiatrem do odbiorców przebywających na terenie pow. braniewskiego, elbląskiego oraz Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim alert wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwo. "Unikaj otwartych przestrzeni. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - ostrzegło RCB.

Ponadto w części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do godz. 20. aktywne pozostają alerty przed burzami. Tam spodziewane są opady deszczu od 20 do 35 mm, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 85 km/h. Możliwy jest także grad.

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Źródło PAP
Tematy: IMGWprognoza IMGWPKPPKP Intercity
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Chaos na kolei. PKP wstrzymuje ruch pociągów na kilku liniach
oprac. Aneta Malinowska

Dziennikarka. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracowała m.in. w Polskim Radiu, Superstacji, Wirtualnej Polsce oraz w portalach Tokfm.pl i Gazeta.pl, a także w kilku mniejszych redakcjach radiowych i internetowych. W Dziennik.pl zajmuje się przede wszystkim tematami społeczno-politycznymi.

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