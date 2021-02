Jeśli chodzi o noc z piątku na sobotę, to cały czas będziemy mieć do czynienia z dużym kontrastem temperatury pomiędzy północną, północno-wschodnią Polską, a południem kraju – powiedział PAP synoptyk IMGW Szymon Ogórek. Na północy temperatura może spaść tej nocy do nawet około -20 st. C. "W centrum będzie około -9 st. C. Najcieplej będzie na południu: do około miejscami -2 st. C" – dodał.

Na silny mróz narażony są województwa północno-wschodnie, czyli podlaskie, warmińsko-mazurskie, a także w głębi lądu pomorskie, zachodnio-pomorskie oraz północno-wschodnia część Mazowsza i północna Lubelszczyzna.

Południe

Z kolei na południu cały czas będzie utrzymywać się zachmurzenie. "Na południu będzie pochmurnie i będą słabe występować opady śniegu, a w obszarach górskich przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść miejscami nawet 5 cm" – mówił. Przelotny śnieg może też padać na wybrzeżu, a także a na północnych krańcach Polski.

Kontrast termiczny

W sobotę kontrast termiczny będzie się utrzymywał i będzie bardzo duży. Mimo tego, że w dzień na północnym wschodzie będzie słonecznie, to będzie nadal bardzo mroźnie – w najcieplejszym momencie dnia będzie około -11 st. C na Suwalszczyźnie. Znacznie cieplej będzie m.in. w opolski, dolnośląskim i w południowo-zachodniej części kraju - tam będzie około 0 st. C. w najcieplejszym momencie dnia. W sobotę przeważnie powinno być pogodnie, choć nadal na południu będzie występować zachmurzenie i opady śniegu.

Opady śniegu

Kolejnej nocy – z soboty na niedzielę – zachmurzenie i opady śniegu z południu zaczną się przemieszczać w głąb lądu. Będzie też wiało, ale umiarkowanie. Ten wiatr może być jednak porywisty – zatem dodatkowo może obniżać odczuwalną temperaturę. Na północnym-wschodzie cały czas mroźnie – na Podlasiu temperatura w nocy może spaść do nawet -23 st. C. "Podlasie, Suwalszczyzna, Mazury – tutaj tej nocy będzie najchłodniej" – mówił synoptyk. Nadal najcieplej będzie na południu – tam będzie tylko kilkustopniowy mróz.

W niedzielę – poza krańcami północnymi i północnym-wschodem – będzie pochmurnie i może padać śnieg. Na południu i południowym wschodzie śnieg może padać mocniej. Na północnym-wschodzie nadal mroźnie – do nawet -12 st. C w dzień. Na południu około -2, -3 st. C. W Zakopanem temperatura na plusie – około 1 st. C.