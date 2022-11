Sprawa dotyczy wypowiedzi Przemysława Majora (zgodził się na publikację pełnego imienia i nazwiska – przyp. PAP) z października 2021 r., którą opublikował na swoim prywatnym koncie w medium społecznościowym. Odnosząc się do ówczesnej sytuacji na granicy z Białorusią, oznaczając Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Mateusza Morawieckiego, Prawo i Sprawiedliwość oraz Straż Graniczną napisał: "Niczym się nie różnicie od nazistów. Niczym!".

Przeprosiny nie pomogły

Wpis zilustrował fotografiami: przedstawiającą małych więźniów opuszczających niemiecki obóz Auschwitz oraz dzieci stojących za ogrodzeniem placówki Straży Granicznej w Michałowie.

Samorządowiec, po krytyce opublikowanych słów, przeprosił, ale podkreślał, że z niepokojem patrzył na kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, "na wykorzystywanie dla wewnętrznych i zewnętrznych celów politycznych drugiego człowieka, bez znaczenia czy jest migrantem, obywatelem RP czy funkcjonariuszem publicznym".

Żywiecka prokuratura rejonowa, w skierowanym w październiku do sądu akcie oskarżenia, zarzuciła Majorowi zniesławienie m.in. konstytucyjnych organów władzy. Zastępca prokuratora rejonowego Piotr Sowa powiedział PAP, że jest to zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

II zastępca burmistrza Cieszyna Przemysław Major pełni funkcję od 2018 r.

