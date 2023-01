Do 15-lat więzienia grozi dwóm 17-latkom i jednemu 18-latkowi, którzy odpowiedzą za zgwałcenie i usiłowanie doprowadzenia do obcowania płciowego 13-letniego chłopca. Do napaści doszło w ubiegłym tygodniu w ośrodku wychowawczym w Niechanowie (woj. wielkopolskie).

W czwartek lokalne media poinformowały, że we wtorek późnym popołudniem, w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie (pow. gnieźnieński), grupa nastolatków próbowała zgwałcić 13-latka. Jeden ze sprawców miał nagrać napaść telefonem. W środę w tej sprawie policja zatrzymała dwóch 17-latków i jednego 18-latka. Reklama "Zarzuty dotyczą dwóch zdarzeń" Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał w poniedziałek PAP, że 18-latkowi przedstawiono zarzuty dotyczące zgwałcenia i usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego małoletniego poniżej 15. roku życia. Dwóm 17-latkom zarzucono usiłowanie doprowadzenia do obcowania płciowego z 13-latkiem, z czego jednemu z nich przedstawiono także zarzut zmuszania poszkodowanego do kupowania na jego rzecz przekąsek i słodyczy. Jak wyjaśnił prok. Wawrzyniak zarzuty dotyczą dwóch zdarzeń, które miały miejsce tego samego dnia. Dwóch podejrzanych nie przyznało się, a jeden częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów - zaznaczył prokurator. Ci podejrzani, którzy nie przyznali się do zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia twierdząc, że zdarzenie miało mieć charakter żartu, a nie faktycznie czynności seksualnych – dodał prok. Wawrzyniak. Reklama Pokrzywdzony został przesłuchany przed sądem Rzecznik prokuratury dodał, że w czwartek pokrzywdzony 13-latek został przesłuchany przed sądem. Ta sprawa jest cały czas analizowana, zbierane są dowody. Nagranie tego zdarzenia jest też analizowane. Ma ono istotne znaczenie dla ustalenia przebiegu i oceny tego zdarzenia – podkreślił prokurator. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania powiatu gnieźnieńskiego oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim w jakiejkolwiek formie. Wszystkim podejrzanym w tej sprawie grozi do 15 lat więzienia.