Reklama

Zgodnie z unijną dyrektywą polski rząd zajął się w ostatnim czasie regulacją efektywności energetycznej budynków. W kwietniu 2023 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Jej zapisy nakładają obowiązek przygotowania dokumentu - świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to takiego?

Reklama

Tzw. paszporty energetyczne przekazywane są w momencie sprzedaży domu lub zawarcia umowy najmu. Jeśli właściciel nieruchomości nie okaże świadectwa charakterystyki energetycznej może zostać nałożona na niego grzywna. Dzięki tzw. paszportom energetycznym właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Reklama

Klasy energetyczne budynków określane są na podstawie obliczeń i analizy parametrów technicznych budynku. Są to m.in. wentylacja, izolacja termiczna, systemy grzewcze i wykorzystanie energii odnawialnej.

Budynki otrzymają klasy energetyczne

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków to był jednak dopiero początek. Właścicieli nieruchomości, jak i cały rynek czeka prawdziwa rewolucja.

Zgodnie z unijną dyrektywą EPBD, na terenie Unii Europejskiej zostanie ujednolicony system klas energetycznych budynków. W Polsce będzie trzeba wprowadzić go od podstaw.

Budynki zostaną podzielone na klasy od A+ do G przy czym A+ będzie oznaczał najniższy stopień emisyjności, a G – najwyższy. Dyrektywa zakłada również cele podnoszenia charakterystyk budynków - by trafiały do coraz wyższych klas. Głównym celem dyrektywy jest doprowadzenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Kiedy w Polsce wprowadzenie klas energetycznych dla budynków?

W marcu 2023 roku resort rozwoju i technologii zapowiedział, że system podziału budynków na klasy energetyczne wejdzie w życie od 2024 roku. Czy tak się stanie? Jak poinformował Interię przedstawiciel resortu rozwoju i technologii, prace nad projektem odpowiedniego rozporządzenia nadal trwają i jest on na etapie prekonsultacji.

Ministerstwo poinformowało, że oficjalny proces legislacyjny, który obejmie pełny proces konsultacji i uzgodnień, dopiero będzie miał miejsce. "Obecnie nie można wskazać jednoznacznie kształtu, brzmienia i terminu wdrożenia nowych przepisów” – podano. Przedstawiciel resorty dodał jednak, że "termin 2024 roku jest nadal terminem realnym”.