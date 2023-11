Polskie służby ratownicze otrzymały sygnał mayday MOB (ang. man over board, co oznacza “człowiek za burtą”). Dotyczy to marynarza pochodzenia filipińskiego, który zaginął na pokładzie zbiornikowca mt Sealing. Jednostka ta znajduje się w bliskim sąsiedztwie platformy Petro Giant. Na miejsce skierowano dwie jednostki ratownicze: m/s Bryza z Władysławowa oraz m/s Sztorm z Gdyni - informuje "Dziennik Bałtycki".

Trudna akcja ratunkowa

Na miejsce wysłany został również śmigłowiec ratunkowy z Darłowa. Niestety z uwagi na trudne warunki pogodowe został zawrócony i wrócił na lądowisko - mówił "Dziennikowi Bałtyckiemu" Sebastian Kluska, dyrektor MSPiR SAR.

Spodziewamy się wiatru huraganowego, obecnie stan morza wskazuje 9 w skali Beauforta, co już jest olbrzymim wyzwaniem dla moich ratowników - dodał.

Zbiornikowiec mt Sealing

Zbiornikowiec MT Sealing jest statkiem należącym do niemieckiego armatora German Tankers Shipping z siedzibą w Bremie. W październiku 2021 r. został wyczarterowany przez GRANIT Navigation Co Ltd z grupy kapitałowej Miliana. Okres czarteru wynosi 79 miesięcy. Od listopada 2021 r. pracuje na na złożach ropy B3-5, B3-6, B3-8.

Warunki pogodowe na Morzu Bałtyckim

Aktualne warunki pogodowe na Morzu Bałtyckim są następujące: Niebo jest czyste. Temperatura wynosi około 6,2 °C). Zachmurzenie wynosi 5 proc. Wiatr wieje z prędkością około 12,9 km/h) z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1042 hPa1. Wilgotność wynosi 65 proc. Na Morzu Bałtyckim obserwuje się mgłę. Fale mogą osiągać wysokość do 6 metrów. Wiatr może osiągać prędkość do 8 B (silny sztorm), z możliwością porywów o sile huraganu. Wiatr powoli zmienia kierunek na północno-zachodni.