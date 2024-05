Do zdarzenia doszło podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

O godzinie 12.06 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w liceum przy ulicy Żwirki i Wigury. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów: trzy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Grodziska Mazowieckiego, jeden z OSP z Grodziska i jeden OSP z Milanówka. Po dojeździe na miejsce przeprowadzono rozpoznanie i stwierdzono pożar dachu budynku. Wszystkie osoby, które przebywały w budynku, opuściły go - powiedział TVN Warszawa asp. Krzysztof Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Matury zostały przerwane. O zdarzeniu zostali poinformowani: starosta grodziski, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, burmistrz Grodziska Mazowieckiego oraz jego zastępca. Na miejscu jest także policja.

Jak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, według stanu jego wiedzy do pożaru doszło już po zakończeniu pisemnego egzaminu z języka angielskiego. Szef CKE zaznaczył, że gdyby okazało się, że jednak w trakcie egzaminu, to maturzyści będą mogli przystąpić do niego ponownie w drugim terminie w czerwcu. Smolik poinformował także, że pozostałe egzaminy w tej sesji maturalnej, zarówno pisemne, jak i ustne maturzyści będą pisać w innej szkole.