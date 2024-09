Choć w 2018 roku wprowadzono nowelizację przepisów, zgodnie z którą myśliwi powinni co pięć lat przechodzić badania okresowe - w styczniu 2023 roku przegłosowano zniesienie tego obowiązku.

Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że ministerstwo chce, by myśliwi przechodzili obowiązkowe badania lekarskie. Obecnie o pozwolenie na broń może starać się każda osoba pełnoletnia, która nie była karana i która odbyła roczny staż w kole łowieckim. Przyszli myśliwi powinni także przejść badania lekarskie i psychologiczne. O sprawie napisał serwis portal.abczdrowie.pl.

"Każdy, kto posiada broń i ma zgodę na jej używanie, powinien przechodzić okresowe badania. To w imię bezpieczeństwa obywateli" – podkreśliła szefowa resortu klimatu na antenie Radia Zet.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przywołało badania opinii publicznej, według których 90 proc. Polaków chce kontrolowania stanu zdrowia myśliwych. "Nie może dochodzić do takich sytuacji, że człowiek ginie podczas polowania. 90 proc. społeczeństwa chce, aby myśliwi przechodzili okresowe badania. Ludzie oczekują takiej zmiany, ponieważ chcą czuć się bezpiecznie" - zaznaczyła Hennig-Kloska.

"Kierowcy, żołnierze i policjanci robią badania lekarskie. Dlaczego myśliwy ma nie przechodzić badań?" - powiedział z kolei w rozmowie z TVP Info wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Również jego zdaniem, myśliwi powinni przechodzić badania co 4-5 lat.

Stan zdrowia a posiadanie broni

Myśliwy może otrzymać uprawnienia do posługiwania się bronią w momencie gdy jest młody, w pełni sprawny, gdy ma dobry wzrok i słuch. Jednak wraz z upływem czasu jego stan zdrowia może się znacząco zmienić.

Dotyczy to również zdrowia psychicznego i zaburzeń, które mogą się pojawić, takich jak np. uzależnienia, zaburzenia osobowości, nieradzenie sobie z trudnymi emocjami, ataki złości czy agresji, depresja oraz inne, które – w przypadku innych grup - uniemożliwiłyby posiadanie broni.

Szkolenia okresowe muszą przechodzić m.in. osoby zatrudnione w ochronie mające dostęp do broni, osoby posiadające broń do ochrony osobistej, osoby zatrudnione w służbach mundurowych – w przeciwieństwie do myśliwych, którzy nie są zobowiązani do wykonywania okresowych badań.

Wypadki śmiertelne podczas polowań

Co jakiś czas dochodzi również do wypadków, często ze skutkiem śmiertelnym, podczas polowań. Dotyczą one postrzelenia przez myśliwego. Jak wynika z danych organizacji Myśliwi w działaniu - dla ludzi i przyrody pozyskanych od policji, prokuratury, sądów i Polskiego Związku Łowieckiego, na przestrzeni dekady doszło do 26 wypadków śmiertelnych myśliwych i z ich udziałem.

Alkohol podczas polowania to nie wyjątek

Nierzadko słyszy się także o przypadkach nietrzeźwych myśliwych podczas polowania. W lipcu 2024 roku zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie myśliwego Dariusza S., który śmiertelnie postrzelił swojego kolegę podczas polowania. Doszło do tego po spotkaniu towarzyskim, na którym spożywano alkohol.