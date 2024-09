Rząd przygotowuje kolejne mechanizmy pomocy finansowej dla ofiar powodzi. Jak przekazał na sztabie kryzysowym w środę (18 września) premier Donald Tusk, państwo zapłaci poszkodowanym za dwanaście rat kredytu i będzie to wsparcie bezzwrotne.

Wsparcie kredytowe dla ofiar powodzian. Rząd ogłasza

– Będziemy spłacali przez 12 miesięcy raty kredytu – my jako państwo, poprzez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – zapowiedział Donald Tusk

Podkreślił, że to „umorzenie, nie przesunięcie”. – Przynajmniej na rok będziecie mieli spokój ze spłatą kredytu – zwrócił się do poszkodowanych.

Minister finansów Andrzej Domański dodał, że umorzenie nie będzie zależne od wysokości raty kredytu. Pomoc będzie przyznawana na podstawie wniosku, który będzie można składać papierowo lub elektronicznie.

Szef resortu finansów zapewniał także, że rozmawiał z prezesem Związku Banków Polskich i z prezesami największych polskich instytucji finansowych.

– Wyraziłem oczekiwanie, że sektor bankowy aktywnie włączy się do pomocy powodzianom. Otrzymałem zapewnienie, że trwają prace i są one już bardzo zaawansowane, nad systemem odraczania płatności rat, nie tylko za kredyty i pożyczki hipoteczne, ale także gotówkowe oraz kredyty zaciągane przez małe i średnie firmy – zaznaczył Domański.

Pomoc finansowa dla powodzian. Znamy szczegóły

16 września podczas spotkania powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier Donald Tusk powiedział, że powodzianie mogą już składać wnioski o pomoc.

Jest to 10 tys. zł doraźnej natychmiastowej pomocy (8 tys. zł z tytułu pomocy społecznej oraz 2 tys. zł zasiłku powodziowego); a także do 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych oraz i do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych. O pomoc można zgłaszać się do władz gminy, w której dana osoba mieszka.

Donald Tusk poinformował również, że rząd zapewnił rezerwę w wysokości 1 mld zł na potrzeby miejsc i ludzi poszkodowanych powodzią.