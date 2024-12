Zygmunt Solorz udzielił wywiadu magazynowi "Forbes". Zapowiedział w nim, że cały swój majątek przepisze na Fundację Polsat. Stwierdził także, że jego dzieci go "oszukały". Teraz to one wydały oświadczenie. Piszą w nim, że od wielu miesięcy proszę o możliwość bezpośredniego spotkania z ojcem.