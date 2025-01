Nowe przepisy nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek posiadania świadectwa energetycznego przy transakcjach kupna-sprzedaży lub wynajmu. Dotyczy to zarówno budynków wybudowanych po 2009 roku, jak i starszych. Dodatkowo, wprowadzono wymóg regularnego sprawdzania systemów ogrzewania.

Świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne to dokument, który informuje o rocznym zapotrzebowaniu budynku na energię. Zawiera dane na temat zużycia energii przez różne systemy, takie jak ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie czy oświetlenie. Jeśli przeprowadzone prace remontowe wpłyną na efektywność energetyczną budynku, konieczne będzie sporządzenie nowego świadectwa.

Świadectwo energetyczne - ile kosztuje?

Koszt sporządzenia świadectwa energetycznego jest indywidualny i zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, jej wielkość, a także stopień skomplikowania budynku. Chociaż średnia cena oscyluje wokół 500-800 złotych, to w przypadku dużych domów położonych w większych miastach koszt ten może sięgnąć nawet 1000 złotych i więcej. Należy pamiętać, że nie ma jednej, stałej ceny obowiązującej dla wszystkich nieruchomości.

Aby uzyskać świadectwo energetyczny, niezbędny jest operat sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (zgodnie z art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego) lub przez firmę specjalizującą się w tego typu usługach. Niespełnienie tego wymogu może wiązać się z nałożeniem grzywny w wysokości do 5000 zł.

Świadectwo energetyczne - kto nie musi go mieć?

W obowiązku posiadania świadectwa energetycznego znajdują się: właściciele nieruchomości oddanych do użytkowania po 2009 roku oraz właściciele starszych budynków, które mają zostać sprzedane lub wynajęte. Właściciele budynków oddanych do użytkowania przed 2009 rokiem zwolnieni są z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego jedynie w przypadku, gdy nieruchomość nie jest przeznaczona do sprzedaży lub wynajmu. Zamiar dokonania takiej transakcji skutkuje koniecznością uzyskania odpowiedniego dokumentu.

Obowiązek regularnych kontroli systemów ogrzewania

Nowe przepisy dotyczące świadectw energetycznych wprowadziły dodatkowy obowiązek regularnych kontroli systemów ogrzewania. Częstotliwość tych kontroli jest uzależniona od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania oraz mocy kotła. Ustawa określa cztery różne okresy kontrolne, które obejmują:

Kontrola co 2 lata: Kotły na paliwa płynne lub stałe o mocy przekraczającej 100 kW.

Kontrola co 3 lata: Pozostałe źródła ciepła oraz systemy ogrzewania o łącznej mocy powyżej 70 kW.

Kontrola co 4 lata: Kotły gazowe o mocy powyżej 100 kW.

Kontrola co 5 lat: Kotły o mocy od 20 kW do 100 kW.

Aby uniknąć kolejnych kontroli, wystarczy, że po pierwszej wizycie kontrolera nie zmienimy sposobu ogrzewania budynku. Jeśli nie przeprowadzimy żadnych istotnych zmian w systemie grzewczym, kolejna kontrola nie będzie konieczna.