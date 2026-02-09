Najlepszą pizzę neapolitańską na świecie zjecie w Polsce

Pizzeria Zielona Górka z Pabianic zdobyła najbardziej prestiżowy tytuł w świecie pizzy neapolitańskiej, zostając zwycięzcą konkursu organizowanego przez L’Associazione Verace Pizza Napoletana. Spośród blisko 1100 najlepszych pizzerii na świecie, to właśnie polski lokal został uznany za najlepszy przez samych właścicieli tychże lokali.

Właściciele pizzerii byli zaskoczeni tym niezwykłym wyróżnieniem, zwłaszcza że choć lokal był już wcześniej doceniany, to nikt nie spodziewał się tak spektakularnego sukcesu. W międzynarodowym konkursie na najlepszą pizzę neapolitańską, organizowanym przez stowarzyszenie z jej ojczyzny, Neapolu, zwyciężył Polak, Jędrzej Lewandowski. To ogromny sukces, który pokazuje, że polska kuchnia zyskuje coraz większe uznanie na świecie. Lewandowski dołączył do wąskiego grona zwycięzców spoza Włoch, po tym jak w ubiegłym roku tytuł zdobyła pizzeria z Brazylii.

Otworzenie pizzerii w Pabianicach

Dziesięć lat temu, architekt Jędrzej Lewandowski porzucił swoją dotychczasową karierę, by spełnić swoje największe marzenie – otworzyć własną pizzerię. Początki nie były łatwe. Przez dwa lata, w zaciszu swojego garażu, eksperymentował z różnymi przepisami, dopóki nie stworzył idealnej, włoskiej pizzy. Dziś, po latach ciężkiej pracy, jego pizzeria Zielona Górka świętuje swoje 10-lecie i cieszy się międzynarodowym uznaniem.

To nie pierwszy sukces pizzerii Zielona Górka z Pabianic

Pabianicka pizzeria po raz kolejny udowodniła swoją wyjątkowość. W 2024 roku zajęła czołowe miejsce wśród polskich lokali w prestiżowym rankingu 50 Top Pizza Europe, zdobywając 20. pozycję. Teraz osiągnęła kolejny sukces, triumfując w konkursie Best Pizzeria AVPN.

L'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN)

L'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) to organizacja z siedzibą w Neapolu, która została założona w 1984 roku. Jej głównym celem jest ochrona i promocja tradycyjnej pizzy neapolitańskiej na całym świecie. AVPN zrzesza pizzerie, które spełniają rygorystyczne standardy dotyczące przygotowania tego kultowego dania. Główne zadania AVPN to:

AVPN dba o to, by pizza neapolitańska była przygotowywana zgodnie z wielowiekową tradycją, z użyciem odpowiednich składników i technik. Promocja na świecie: Organizacja działa na rzecz popularyzacji prawdziwej pizzy neapolitańskiej, organizując szkolenia, warsztaty i inne wydarzenia.

Obecnie do AVPN należy około 1100 pizzerii z 50 krajów. Członkostwo w organizacji to prestiż i dowód uznania dla jakości oferowanej pizzy. Pizzerie zrzeszone w AVPN muszą przestrzegać ściśle określonych zasad, które dotyczą m.in. rodzaju mąki, pomidorów, sera, a także sposobu wyrabiania ciasta i pieczenia.