Nowy sondaż prezydencki zrealizowany przez pracownię Opinia24 dla Radia Zet został opublikowany 6 lutego. Wynika z niego, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się dziś, ich zwycięzcą zostałby Rafał Trzaskowski. Kandydat KO uzyskał 32 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki – 24 proc. Dalej są Sławomir Mentzen (15 proc.) i Szymon Hołownia (7 proc.).

Nowy sondaż prezydencki. Mentzen największym zagrożeniem dla Trzaskowskiego

W nowym badaniu Opinia24 przyjrzała się szansom czterech kandydatów w bezpośrednim starciu w drugiej turze. Gdyby do drugiej tury wyborów prezydenckich wszedł Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, to obecny prezydent Warszawy wygrałby ten pojedynek – 56 proc. do 44 proc.

Zaskakująco wygląda bezpośredni pojedynek Rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem. W takim układzie Trzaskowski może liczyć na 54 proc. głosów, a Mentzen na 46 proc. Okazuje się więc, że kandydat Konfederacji wypada lepiej, niż kandydat PiS.

Prezydent Warszawy górowałby także w starciu z Szymonem Hołownią. W drugiej turze wiceprzewodniczący KO otrzymałby 65 proc., a marszałek Sejmu mógłby liczyć na 35 proc. poparcia.

Nowy sondaż prezydencki. Nawrocki wygrywa w jednym scenariuszu

Jeśli w drugiej turze Karol Nawrocki zmierzyłby się ze Sławomirem Mentzenem, to wygrałby ten pierwszy – wynika z sondażu pracowni Opinia24 dla Radia ZET. Wówczas oddanie głosu na Nawrockiego deklaruje 53 proc. badanych, a 47 proc. respondentów zagłosowałoby na Mentzena.

Trzeba jednak przyznać, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Właściwie wszystkie sondaże wskazują, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się Trzaskowski i Nawrocki.

Badanie zrealizowane przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia ZET metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 23-29 stycznia 2025 r.