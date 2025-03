Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, faworytem do zwycięstwa byłby Rafał Trzaskowski, na którego chce zagłosować 37 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się kandydat Konfederacji i lider Nowej Nadziei – Sławomir Mentzen (22 proc.), który wyprzedził Karola Nawrockiego (21 proc.) popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.

"Jeśli taki wynik potwierdzi się w dniu wyborów, Mentzen awansuje do drugiej tury przeciwko prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu, który według sondażu jest obecnym faworytem w wyścigu" – pisze Bloomberg.

Agencja zauważa, że wynik Mentzena jest tym bardziej zaskakujący, ponieważ wcześniej zdecydowanie ustępował Nawrockiemu w sondażach. Bloomberg zwraca uwagę, że Mentzen odnotował wzrost poparcia, "podsycając nastroje antymigracyjne oraz krytykując unijne regulacje klimatyczne i wysokie podatki dla małych przedsiębiorstw".

"W ostatnim czasie Mentzen przyjął również to, co określił jako 'rewolucję zdrowego rozsądku' Donalda Trumpa. Prowadził także skuteczną kampanię skierowaną do młodszych, głównie męskich wyborców w mediach społecznościowych" – dodaje Bloomberg.

Zagraniczne media: wynik wyborów kluczowy dla przyszłości Polski

Amerykańska agencja podkreśla, że wynik wyborów prezydenckich może mieć kluczowe znaczenie dla kierunku, w którym podąży Polska.

"Potencjalne zwycięstwo Trzaskowskiego mogłoby umocnić proeuropejski rząd Donalda Tuska, który napotyka obecnie trudności w uchwalaniu ustaw z powodu oporu prezydenta Andrzeja Dudy" – czytamy.