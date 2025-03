Kilka osób udało się wydobyć spod śniegu. Jak informuje Onet ratownik dyżurny TOPR Łukasz Zubek, poszkodowana jest jedna osoba. Trwa akcja z udziałem służb. Ratownicy za pomocą sond przeszukują lawinisko, sprawdzając, czy nie ma więcej poszkodowanych.

Warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. W partiach szczytowych pada śnieg, co znacznie utrudni poruszanie się. Dodatkowo wieje silny wiatr, a utrudnieniem jest niski pułap chmur i mgła, które mogą prowadzić do utraty orientacji i pobłądzeń. Na wielu szlakach występują oblodzenia i jest ślisko.