W sklepach sieci Żabka zazwyczaj zrobimy zakupy w te dni, w które inne sklepy nie pracują albo kiedy są już zamknięte. Sieć otwiera swoje sklepy m.in. w święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. W dni świąteczne pozostałe punkty, w których można zrobić zakupy oraz duże sieci handlowe są zamknięte.

Wyjątkiem są właśnie sklepy sieci Żabka. Godziny ich otwarcia ustalają franczyzobiorcy a więc właściciele poszczególnych punktów. Niektóre sklepy sieci Żabka w Wielką Sobotę działały do godz. 14:00. W Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny były otwarte m.in. w godzinach 10-20 czy 11-21.

Czy sklepy sieci Żabka będą otwarte 1 maja?

Podobnie jak w Wielkanoc czy Boże Narodzenie o godzinach pracy sklepów sieci Żabka decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów.

W tych dniach obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty - brzmi treść komunikatu biura prasowego Żabka Polska wysyłana przed dniami świątecznymi.

W jakich godzinach będą otwarte sklepy sieci Żabka 1 maja?

Z informacji, jakie można znaleźć w sieci lub na drzwiach sklepów można dowiedzieć się, że większość sklepów sieci Żabka będzie 1 maja otwarta. Czas otwarcia może być krótszy niż ma to miejsce na co dzień. Warto sprawdzić to osobiście, bo właściciele już tydzień temu wywiesili kartki z informacją o godzinach otwarcia sklepów. Informacje o tym można znaleźć także we wspomnianej aplikacji.

W Święto Pracy, czyli 1 maja wiele sklepów tej sieci w Warszawie będzie otwarta. Zakupy zrobimy w nich przykładowo w godzinach: