Tomasz Jakubiak chorował na nowotwór układu pokarmowego, był to bardzo rzadko występujący i agresywny rak dwunastnicy. Kiedy się pokazałem, że faktycznie schudłem te ponad 20 kg, posypały się tysiące komentarzy, co się stało, o co chodzi i dlaczego ja tak wyglądam. Wyglądam tak, ponieważ zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia nowotwór. Coś, co w ogóle praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie - powiedział Dorocie Wellman, która odwiedziła go w domu z kamerami "Dzień dobry TVN".

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Żona poinformowała o śmierci Tomasza Jakubiaka

Było pospolite ruszenie. Zbierano pieniądze na leczenie Tomasza Jakubiaka. Fani i przyjaciele nie zawiedli. Tomasz Jakubiak leczył się w Polsce, Izraelu i Grecji. Niestety 30 kwietnia przyszły smutne wieści - Tomasz Jakubiak zmarł.

Reklama

"Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak - ukochany Tata, Mąż, Kucharz i Człowiek, którego serce biło dla innych - w domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie" - czytamy w oświadczeniu na profilu kucharza.

Ekipa "MasterChef Nastolatki" żegna Tomka Jakubiaka

Na profilu programu udostępniono równie wzruszający post oraz czarno-białe zdjęcie kucharza. "Zadzwonił telefon z wiadomością, której się spodziewaliśmy, ale której nie chcieliśmy słyszeć. Najpierw smutek. A potem cisza - długa i hałaśliwa" - zaczęto we wpisie o Jakubiaku, po czym ekipa przeszła do wspominania jego osoby. "Kupował serca wszystkich, jakby to były jabłka na Starym Kleparzu. Po prostu przychodził, zagadywał, żartował. I zawsze pamiętał. Urodziny, upodobania, zajawki, imiona dzieci. Mieliśmy wrażenie, że był częścią naszej ekipy od zawsze" - napisano dalej.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

"Wpatrujemy się w krzesło jurorskie, na którym już nigdy nie usiądzie Tomek. Ta bliska i widoczna nieobecność jest najboleśniejsza, ale jednocześnie wiemy, że Tomek w jakiś sposób zawsze tu będzie. Wszyscy pamiętamy jego wygłupy, przygody, opowieści z podróży i dobre słowa, które miał dla każdego. 'Żegnaj' nie przechodzi przez gardło. Mówimy 'do zobaczenia'. Gdzieś, kiedyś, jakoś" - przekazano w instagramowym poście.

Kim był Tomasz Jakubiak?

Urodzony w Chorzowie Tomasz Jakubiak był szefem kuchni i osobowością medialną. Zdobył popularność dzięki programom "Jakubiak rozgryza Polskę", "Jakubiak w sezonie" i "Jakubiak lokalnie", które nadawane były w Canal+. Pisał też felietony do magazynu "Moje gotowanie" i wydał książki m.in. "Z miłości do lokalności", czy "Ugotuj mi tato".

Ogromną rozpoznawalność przyniosła Jakubiakowi współpraca ze stacją TVN. Najpierw występował w Dzień Dobry TVN. W 2022 został jurorem polskiej edycji programu "MasterChef Junior". W 2023 dołączył do jury programu "MasterChef Nastolatki" w TVN, wcześniej pojawiał się w show w roli gościa specjalnego.