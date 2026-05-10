Życzenia dla ósmoklasistów przed egzaminem 2026. Piękne i wzruszające słowa wsparcia

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 14:28
Egzamin ósmoklasisty to ważny moment w życiu każdego ucznia. Niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, nauczycielem, przyjacielem czy rodzeństwem – kilka ciepłych słów potrafi dodać skrzydeł. Sprawdź nasze propozycje krótkich, wzruszających życzeń, które możesz wysłać lub powiedzieć przed tym ważnym dniem. Oto nasze propozycje.

Krótkie życzenia dla ósmoklasistów

  • Trzymam za Ciebie kciuki – dasz radę, wiem to!
  • Powodzenia! Uwierz w siebie – jesteś gotowy.
  • Niech Twoje myśli będą jasne, a długopis lekki!
  • Zrób to po swojemu – spokojnie, z głową i sercem.
  • Egzamin to tylko krok – przed Tobą cała droga!
  • Skup się na tym, co potrafisz. A potrafisz naprawdę dużo!
  • Każdy wynik będzie okej – ważne, że robisz to najlepiej, jak potrafisz.
  • Pamiętaj, że nie jesteś sam – trzymamy kciuki i jesteśmy z Tobą.
  • Dziś wystarczy Twoje skupienie i spokój. Reszta przyjdzie sama.

Wzruszające życzenia dla ósmoklasistów

  • Wierzę w Ciebie bardziej, niż potrafię to powiedzieć. Niech ten egzamin pokaże, jak wiele w Tobie siły i mądrości.
  • Wiesz więcej, niż myślisz. Jesteś mądrzejszy, niż sądzisz. I odważniejszy, niż przypuszczasz. Powodzenia!
  • To, co najważniejsze, już masz w sobie – serce, wytrwałość i marzenia. Niech ten egzamin będzie początkiem pięknej drogi.
  • Każda odpowiedź, każda litera – niech będzie śladem Twojej odwagi. Jesteś gotowy na wszystko.
  • Zaskakujesz mnie każdego dnia – dziś zrób to jeszcze raz. Powodzenia!

Życzenia do wiadomości SMS dla ósmoklasisty

  • Będę dziś myślami z Tobą – trzymam kciuki!
  • Powodzenia, Ósmoklasisto! Dasz radę – jesteś wyjątkowy.
  • Spokojnej głowy, mądrych myśli i lekkiego pióra!
  • Pamiętaj – jesteś zdolny, jesteś silny, jesteś gotowy!
  • Dzień egzaminu – dzień Twojej siły. Idź i pokaż, co potrafisz!
  • Dasz radę, jak zawsze. Pamiętaj – jesteś mądry i silny!
  • Egzamin to tylko chwila – a Ty jesteś większy niż stres.
  • Spokojnie i po kolei – umiesz więcej, niż Ci się wydaje!
