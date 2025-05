Do tej makabrycznej zbrodni doszło 7 maja około godz. 18.50. To wtedy w pobliżu Audytorium Maximum na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego 22-letni student Mieszko R. zaatakował siekierą pracownicę uczelni.

Mieszko R. sprawcą zabójstwa na UW. Tak mówił o tym, co zrobił

Kobiety nie udało się uratować. Mieszko R., który był sprawcą tego zabójstwa, został natychmiast obezwładniony, choć jak wynikało z relacji świadków, nie uciekał i nie stawiał oporu. Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedział w trakcie programu "Interwencja" Polsatu, że z ust Mieszka R. padły słowa: "Postanowiłem, że chcę, zechciałem i zrobiłem to".

Tak zachowywał się Mieszko R. w dniu zabójstwa

Z relacji osób, które znały zabójcę wynika, że jego zachowanie nie wskazywało na to, że chce dokonać tak makabrycznego czynu. W programie "Interwencja" jedna ze znajomych 22-latka powiedziała, że był on spokojny i cichy. Często trzymał się na uboczu.

To była osoba, z którą chodziliśmy na wykłady. To była osoba, która była cicha. Jest to szok, takie rzeczy się wydarzyły w biały dzień. Na wykładzie zachowywał się bardzo spokojnie, siedział na uboczu - mówiła.

Tym pasjonował się Mieszko R.

Potwierdziła, że Mieszko R. kolekcjonował broń a także interesował się kryminalistyką. Znajomi chłopaka stwierdzili również, że bliska mu była tematyka dotycząca Związku Radzieckiego. Na nagraniu, które pokazał Polsat, mówił, że mógłby tam żyć, gdyby miał wybrać alternatywną rzeczywistość.

Z relacji znajomej Mieszka R. wynika, że portierka była przypadkową ofiarą. W dniu zabójstwa 22-latek wrócił z rodzinnego Trójmiasta. O 13 pojawił się na zajęciach i "nie było nic po nim widać". Mieszko R. zazwyczaj ubierał się na czarno i miał mieć wybitne wyniki w nauce. Był studentem trzeciego roku prawa, jego ojciec to prawnik.

Tego obawiają się znajomi Mieszka R.

Znajoma Mieszka R., która wypowiadała się w programie "Interwencja" wyznała, czego obawia się zarówno ona, jak i inni studenci. Dużo osób z uniwersytetu boi się, że dadzą mu "żółte papiery" i po pięciu, czy dziesięciu latach wyjdzie na wolność i nadal będzie nam zagrażał - powiedziała znajoma Mieszka R.

Najbliższe trzy miesiące zabójca portierki spędzi w zakładzie psychiatrycznym w Radomiu. Sąd chce mieć pewność, co do stanu zdrowia psychicznego studenta.