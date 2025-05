"Ważny interes społeczny"

Wywiad z Karolem Nawrockim sprzed 8 lat został przywrócony. "Redaktor naczelny Radia Poznań, likwidator Piotr Michalak zdecydował o ponownym umieszczeniu na stronie Radia Poznań wspomnianej audycji" - podaje rozgłośnia. Jak podkreślono, decyzja ta została podjęta na prośbę słuchaczy oraz "z uwagi na ważny interes społeczny".

"Kibol Lechii Gdańsk"

Na początku rozmowy z Karolem Nawrockim Piotr Lisiewicz nazwał go "kibolem Lechii Gdańsk". Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, który wymiata z niego polityczną poprawność i pedagogikę wstydu - stwierdził prowadzący.

Nawrocki opowiadał m.in. o środowisku kibicowskim i boksowaniu. - Na treningach boksu, jak i na trybunach, spotyka się różnych ludzi. Od premierów, prezesów telewizji czy dyrektorów państwowych placówek po pospolitych przestępców. To jest społeczeństwo jak w soczewce - i na treningach, i na trybunach - mówił w wywiadzie Nawrocki.

W wywiadzie Karol Nawrocki mówił również, jakie zmiany wprowadzał Muzeum II Wojny Światowej. W twojej działalności udało się zbić, skleić ze sobą te wszystkie rzeczy najbardziej denerwujące establishment III RP - stwierdził Lisiewicz. Najstraszniejszy chuligan - powiedział m.in.

Kandydat na prezydenta RP stwierdził też, że mężczyzna musi być gotowy, żeby "stanąć do honorowego pojedynku". Ja takim pojedynkom honorowym, sportowym, fizycznym, się oddawałem - dodawał.

Część rozmowy poświęcono informacjom o możliwym starcie Karola Nawrockiego w wyborach na prezydenta Gdańska. Końcowy fragment wywiadu krąży w sieci, bo ma teraz szczególne znaczenie. Piotr Lisiewicz zakończył bowiem rozmowę słowami: Karol Nawrocki był dzisiaj moim gościem w "Wywiadzie z chuliganem". Największy postrach, jaki może istnieć dla elit III Rzeczpospolitej - kibol, bokser doktor, dyrektor, nic gorszego już się wydarzyć nie może, no, chyba że prezydent. Zobaczymy jak z tym będzie.

Kandydat na ustawce pseudokibiców

Wirtualna Polska napisała 23 maja, że 25 października 2009 r. na polu pod Gdańskiem Karol Nawrocki brał udział w ustawce pseudokibiców. "Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że obok niego walczył groźny bandyta, który oczekuje na wyroki m.in. za brutalne zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Po drugiej stronie z Nawrockim bili się kibole skazani m.in. za handel narkotykami" - napisano w Wirtualnej Polsce.

Trwa ładowanie wpisu

Sprawę opisywał również Onet. "Karol Nawrocki, jako członek bojówki Lechii Gdańsk, bił się z kibolami Lecha Poznań w 2009 r. Walczył po stronie Chuliganów Wolnego Miasta - bojówki, w której byli ludzie z półświatka i bramkarze z dyskotek" - pisał portal, cytując źródło związane kibolami Lecha Poznań.

Mentzen wypomina Nawrockiemu ustawkę

W czwartek podczas rozmowy Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim lider Konfederacji wypomniał kandydatowi PiS na prezydenta, że ten w przeszłości uczestniczył w ustawkach pseudokibiców. Pan walczył w takiej ustawce 70 na 70 z tego, co mi ludzie mówili, bo mamy wspólnych znajomych. Przyznaję, że to jest coś, co mi imponuję, bo mało który prezydent bije się w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców - powiedział Mentzen.