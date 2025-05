Pomimo obowiązującego embarga oraz trwającej wojny na Ukrainie, w marcu 2025 r. do Polski sprowadzono 2 071,97 ton ogórków z Rosji o wartości 11,45 mln zł, co uczyniło nas drugim co do wielkości odbiorcą tego warzywa w UE, zaraz za Hiszpanią. Polscy plantatorzy alarmują, że tani import podkopuje ich pozycję i zaniża ceny krajowych produktów.