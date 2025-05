Wybory prezydenckie 2025. Najnowsze sondaże prezydenckie

W drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Większość sondaży przed drugą turą wyborów wskazuje, że kandydat Koalicji Obywatelskiej utrzymuje niewielką przewagę nad kandydatem popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Z analizy najnowszych sondaży wynika, że poparcie dla Trzaskowskiego zazwyczaj oscyluje wokół 45–51 proc., a w jednym badaniu sięga nawet 51 proc. Nawrocki z kolei uzyskuje najczęściej od 44 do 48 proc. Choć tendencja wydaje się lekko sprzyjać kandydatowi Koalicji Obywatelskiej, przewaga jest zbyt mała, aby można było uznać, że wynik wyborów jest przesądzony.

Najnowsze sondaże prezydenckie w jednym miejscu [TABELA]

Ośrodek badania Data badania Rafał Trzaskowski (%) Karol Nawrocki (%) Niezdecydowani Ipsos / OKO.press 27-28 maja 48 47 5 Pollster / SE.pl 25 maja 45,7 43,61 10,69 Opinia24 / RMF FM 25–27 maja 47,5 45,9 6,6 United Surveys / WP 25–26 maja 47,4 45 7,6 Opinia24 / Radio ZET 23–26 maja 51 48 1 IPSOS / TVP Info 20–22 maja 47 47 6 IBRiS / Polskie Radio 24 25 maja 45,7 44,9 9,4 OGB 22–24 maja 45,5 48 6,5

IPSOS dla OKO.press (data wykonania: 27-28 maja, metoda: CATI, CAWI)

Rafał Trzaskowski - 48%

Karol Nawrocki - 47%

Niezdecydowani - 5%

Pollster dla "Super Expressu" (data wykonania: 25 maja, metoda: CAWI, próba: 1011 osób)

Rafał Trzaskowski - 45,7%

Karol Nawrocki - 43,61%

Niezdecydowani - 10,68%

Opinia24 dla RMF FM (data wykonania: 25-27 maja, metoda: CATI, próba: 1000 osób)

Rafał Trzaskowski - 47,5%

Karol Nawrocki - 45%

Niezdecydowani - 6,6%

United Surveys dla WP (data wykonania: 25-26 maja, metoda: CATI, CAWI, próba: 1000 osób)

Rafał Trzaskowski - 47,4%

Karol Nawrocki - 45,9%

Niezdecydowani - 7,6%

Opinia24 dla Radia ZET (data wykonania: 23-26 maja, metoda: CATI, CAWI, próba: 1021 osób)

Rafał Trzaskowski - 51%

Karol Nawrocki - 48%

Niezdecydowani - 1%

IPSOS dla TVP Info (data wykonania: 20-22 maja, metoda: CATI, CAWI, próba: 1000 osób)

Rafał Trzaskowski - 47%

Karol Nawrocki - 47%

Niezdecydowani - 6%

IBRiS dla Polskiego Radia 24 (data wykonania: 25 maja, metoda: CATI, próba: 1070 osób)

Rafał Trzaskowski - 45,7%

Karol Nawrocki - 44,9%

Niezdecydowani - 9,4%

OBG (data wykonania: 22-24 maja, próba: 800 osób)

Rafał Trzaskowski - 45,5%

Karol Nawrocki - 48%

Niezdecydowani - 6,5%

Niezdecydowani mogą przesądzić o wynikach wyborów prezydenckich

Z analizy sondaży widać, że od 6 do 10 proc. ankietowanych deklaruje, że nie wie, na kogo odda głos. To właśnie grupa niezdecydowanych może przesądzić o ostatecznym wyniku wyborów. Kampanie obu kandydatów w ostatnich dniach przed ciszą wyborczą koncentrują się na mobilizacji tych wyborców. Pojawiają się jednak opinie, że są to osoby, które do końca nie chcą ujawnić swojej decyzji.

Sondaże prezydenckie. O czym pamiętać porównując wyniki?

Sondaże wyborcze to ważne narzędzie opisu nastrojów społecznych, ale ich interpretacja wymaga ostrożności. Oto kilka kluczowych kwestii, o których należy pamiętać, porównując wyniki badań przed drugą turą wyborów prezydenckich: