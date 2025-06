Wybory prezydenckie 2025. Exit poll: Małgorzata Trzaskowska nową pierwszą damą

W drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 zwycięstwo odniósł Rafał Trzaskowski z wynikiem 50,3 proc., a Karol Nawrocki uzyskał 49,7 proc. głosów – wynika z sondażu Ipsos dla trzech największych stacji telewizyjnych w Polsce. Na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej musimy jeszcze poczekać.

Jeśli wyniki sondażu exit poll od Ipsos potwierdzą się, oznacza to, że nową pierwszą damą zostanie Małgorzata Trzaskowska. Tym samym zastąpi ona Agatę Kornhauser-Dudę, która jest pierwszą damą nieprzerwanie od 2015 roku.

Obowiązki pierwszej damy w Polsce. Więcej niż symboliczna rola

Choć konstytucja nie przewiduje formalnego stanowiska pierwszej damy, rzeczywistość pokazuje, że żona prezydenta odgrywa istotną rolę w życiu publicznym. Pełni funkcję reprezentacyjną w kraju i za granicą. W praktyce oznacza to, że:

towarzyszy prezydentowi w oficjalnych wizytach i uroczystościach państwowych – zarówno w Polsce, jak i za granicą,

reprezentuje Polskę podczas spotkań z innymi pierwszymi damami, konferencji, gal czy wydarzeń kulturalnych,

wspiera inicjatywy społeczne, obejmując patronatem fundacje, kampanie edukacyjne, zdrowotne czy kulturalne.

Równowaga między widocznością a dyskrecją. Wyzwania dla pierwszej damy

Jednym z największych wyzwań pierwszej damy jest znalezienie równowagi między aktywnością publiczną a ochroną życia prywatnego. To nie tylko przywileje, ale i ogromna odpowiedzialność.

Żona prezydenta staje się osobą publiczną z dnia na dzień, bez względu na to, czy wcześniej działała w mediach, czy prowadziła życie prywatne. Każdy gest, ubiór, słowo czy milczenie może być szeroko komentowane.

Z tego powodu pierwsze damy same decydują, jak intensywnie chcą uczestniczyć w życiu publicznym. Jedne stawiają na widoczność i aktywne działania społeczne, inne wolą działać po cichu – angażując się w wybrane projekty, ale z dala od reflektorów.

Jaka będzie nowa pierwsza dama? Małgorzata Trzaskowska i jej rola w Pałacu Prezydenckim

Choć pierwsza dama nie pełni funkcji politycznej, jej głos może mieć duże znaczenie. Społeczeństwo coraz częściej oczekuje, że żona prezydenta nie tylko będzie towarzyszyć mężowi podczas uroczystości, ale również zabierze głos w sprawach ważnych dla obywateli, takich jak prawa kobiet, edukacja, zdrowie psychiczne, wykluczenie społeczne czy wsparcie rodzin.

Wiele wskazuje na to, że Małgorzata Trzaskowska nie ograniczy się jedynie do sprawowania reprezentacyjnych funkcji, jeśli zostanie nową pierwszą damą. Już w czasie poprzedniej kampanii prezydenckiej w 2020 roku dała się poznać jako osoba świadoma swojej roli i gotowa do publicznego zabierania głosu.

Wówczas Małgorzata Trzaskowska chętnie wypowiadała się na temat praw kobiet, równości i edukacji. W wywiadach podkreślała, że nie chce być tylko żoną prezydenta, a jej działalność ma mieć realny wpływ społeczny.

Kto będzie lepszą pierwszą damą? Polacy wskazali w sondażu

Przed drugą turą wyborów prezydenckich Instytut Badań Pollster - na zlecenie "Super Expressu" - zadał badanym pytanie: "Która z żon kandydatów na prezydenta będzie lepszą pierwsza damą?". Podobnie jak w przypadku ostatnich sondaży prezydenckich, tak i tutaj wyborcy są zdecydowanie podzieleni.

Zdaniem 56 proc. osób to Małgorzata Trzaskowska, żona kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, będzie lepszą pierwszą damą. Na Martę Nawrocką, żonę kandydata obywatelskiego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, wskazało 44 proc. uczestników badania.