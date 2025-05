Jak podała PKW po pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Karol Nawrocki - 29,54 proc. 1 czerwca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich.

Oświadczenia majątkowej kandydatów na prezydenta RP

Rafał Trzaskowski jako samorządowiec i prezydent Warszawy ma obowiązek składać oświadczenia majątkowe, które jest upublicznione. Ostatnie dotyczy stanu majątku kandydata Koalicji Obywatelskiej prezydenta roku 2024.

Karol Nawrocki jest prezesem IPN i pełni funkcję publiczną, ale jego oświadczenie majątkowe nie musi być podawana do powszechnej wiadomości. Wybuchła jednak afera związana z zarzutami przejęcia przez kandydata popieranego przez PiS spółdzielczego mieszkania starszego sąsiada, sztab Karola Nawrockiego opublikował jego oświadczenie majątkowe.

Nieruchomości Karola Nawrockiego

Z oświadczenia majątkowego Karola Nawrockiego wynika, że posiada on mieszkanie w Gdańsku o powierzchni 57 metrów kwadratowych - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Co ciekawe w oświadczeniu majątkowym Nawrockiego znajduje się też informacja o mieszkaniu własnościowym o powierzchni 57 metrów kwadratowych o własności Marty i Karola Nawrockich - nie wiadomo jednak, czy to samo mieszkanie wpisane dwa razy, czy też prezes IPN ma dwa takie mieszkania.

Do tego dochodzi kawalerka, którą Karol Nawrocki miał kupić od 80-letniego pana Jerzego w zamian za dożywotnią opiekę. Kawalerka ma powierzchnię 30 metrów kwadratowych i jest własnością małżeńską Karola i Marty Nawrockich.

Nieruchomości Rafała Trzaskowskiego

Rafała Trzaskowskiego ma - jak wynika z oświadczenia - w ramach małżeńskiej wspólnoty mieszkanie o powierzchni 79 m kwadratowych i szacunkowej wartości 1 mln zł. W kategorii "inne nieruchomości" Rafał Trzaskowski wpisał mieszkanie o łącznej powierzchni 126,22 metrów kwadratowych, obciążone hipoteką (ale złożony został wniosek o jej wykreślenie w związku ze spłatą). Również to mieszkanie wchodzi we wspólnotę małżeńską. To właśnie w tym mieszkaniu znajdującym się na warszawskim Ursynowie mieszka prezydent Warszawy wraz z żoną Małgorzatą.

Rafał Trzaskowski wpisał do oświadczenia majątkowego również majątek odrębny małżonki (jak później podkreślał jego sztab - w celu zachowania transparentności). Małgorzata Trzaskowska posiada mieszkanie 38 metrów kwadratowych o wartości 350 tys. zł z umową dożywocia na rzecz osoby trzeciej, oraz pół działki (współwłasność) 919 metrów kwadratowych o wartości 70 tys. zł.

Środki pieniężne Karola Nawrockiego oraz Rafała Trzaskowskiego

Karol Nawrocki w swoim oświadczeniu majątkowym napisał, że posiada oszczędności wysokości 110 tys. zł, a także kredyt hipoteczny do spłaty wysokości 203 846,20 zł.

Z kolei Rafał Trzaskowski może pochwalić się oszczędnościami wysokości 196 326 zł (w tym III filar) w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej. Do tego dochodzą środki pieniężne w obcej walucie, tj. 3300 euro (ok. 14,1 tys. zł). Prezydent Warszawy stwierdził w oświadczeniu, że nie ma zobowiązań finansowych.

Rafał Trzaskowski ma za to mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. zł - samochód Volvo XC90 z 2011 roku, a także meble (antyki), jako spadek po rodzicach. Z kolei Karol Nawrocki nie deklarował, że posiada majątek ruchomy o wartości powyżej 10 tys. zł.