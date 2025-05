Andrzej Duda był gościem Radia Zet. Został zapytany przez prowadzącego, co ma zamiar robić po zakończonej prezydenturze. Czy głowa państwa zamierza dalej być w polityce czy z niej zrezygnować?

Andrzej Duda pozostanie w polityce? Tak odpowiedział

A kto powiedział, że nie? - stwierdził Andrzej Duda. Dodał, że "zamierza zawsze być do dyspozycji RP".

Myślę, że to w jakimś sensie jest moje przeznaczenie, żeby służyć Polsce, kiedy zachodzi taka potrzeba, kiedy moi rodacy uważają, że jest taka potrzeba - powiedział w programie "Gość Radia Zet".

Andrzej Duda udzielił również odpowiedzi na pytanie, czy mógłby zostać premierem. Odpowiedź może zaskakiwać. Dopuszczam wiele możliwości, na różne sposoby można służyć Polsce - odpowiedział twierdząco prezydent.

Andrzej Duda zostanie premierem? "Poważnie się zastanowię"

Dodał, że po prezydenturze będzie na politycznej emeryturze, "ale są różne sytuacje" i "takie, że się wraca". Dopytywany, czy "Andrzej Duda może wrócić" odpowiedział: "Oczywiście, że tak".

To nie jest kwestia chciejstwa. To jest kwestia tego, jakie jest wyzwanie, które trzeba zrealizować. Ja zawsze byłem i jestem człowiekiem wyzwań. Jeżeli jest zadanie do wykonania dla Polski i inni uważają, że jesteś potrzebny, to ja się staram takie zadanie i wyzwanie podejmować - mówił rozwijając temat bycia premierem.

Jeżeli ktoś zaproponuje panu tekę premiera, to pan się poważnie nad tym zastanowi - pytał Bogdan Rymanowski. Andrzej Duda odpowiedział, że "na pewno poważnie się zastanowi".