Karol Nawrocki jest tuż przed Rafałem Trzaskowskim w wyścigu o Pałac Prezydencki – tak wynika z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Badanie zostało zrealizowane tylko wśród zdecydowanych wyborców.

Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą. Minimalna przewaga Nawrockiego

Karol Nawrocki uzyskał 50,63 proc. poparcia, podczas gdy na Rafała Trzaskowskiego wskazało 49,37 proc. respondentów. Różnica wynosi zaledwie 1,26 punktu procentowego, co w przeliczeniu na liczbę głosów – przy frekwencji porównywalnej do tej z 2020 roku (ponad 20,6 mln głosujących) – przekłada się na około 260 tysięcy głosów. To sprawia, że wynik niedzielnego głosowania jest wciąż otwarty.

Najnowszy sondaż prezydencki. Tak zagłosują Polacy

Rafał Trzaskowski ma wyraźną przewagę wśród kobiet – popiera go 55,01 proc. z nich, podczas gdy Karola Nawrockiego – 44,99 proc. Odwrotna sytuacja występuje wśród mężczyzn, gdzie Nawrocki zyskuje 54,56 proc. głosów, a Trzaskowski 45,44 proc.

Nawrocki zdobywa silne poparcie wśród najmłodszych wyborców (18–39 lat), uzyskując 58,58 proc. poparcia w tej grupie. Trzaskowski natomiast wygrywa wśród osób w wieku 40–59 lat (52,32 proc.) oraz seniorów powyżej 60. roku życia (55,73 proc.).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 28–29 maja 2025 roku metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej próbie 1000 osób. W badaniu brano pod uwagę wyłącznie odpowiedzi osób zdecydowanych na udział w wyborach i posiadających jasno sprecyzowany wybór kandydata.

Wybory prezydenckie 2025. Kiedy jest druga tura?

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku. Cisza wyborcza rozpocznie się w piątek, 30 maja o północy i potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę, czyli do godziny 21:00, o ile nie zostanie przedłużona. W tym czasie zabronione będzie publikowanie sondaży oraz prowadzenie jakiejkolwiek agitacji wyborczej.