Uwaga na groźne burze z piorunami! IMGW wydał ostrzeżenia 1 i 2 stopnia. Alarmy w czterech województwach

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ogłosili ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla różnych regionów Polski, obowiązujące w poniedziałek od godziny 13:00 do 23:00.

Reklama

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia – Burze

Gdzie obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia o burzach?

Lubelskie: powiaty: włodawski, lubartowski, puławski, opolski, kraśnicki, lubelski (w tym miasto Lublin), łęczyński, świdnicki, krasnostawski, chełmski (w tym miasto Chełm), parczewski.

Mazowieckie: powiaty: zwoleński, lipski, radomski (w tym miasto Radom), szydłowiecki.

Świętokrzyskie: całe województwo poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia.

Małopolska: powiaty: miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski.

Łódzkie: powiaty: radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski.

Śląskie: całe województwo.

Opolskie: całe województwo.

Dolnośląskie: południowe powiaty.

Co przewidują? Prognozowane są burze z opadami deszczu (do 20-35 l/mkw.) i porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie może również wystąpić grad.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia – Silny deszcz z burzami

Gdzie obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia o silnym deszczu z burzami?

Dolnośląskie: powiaty: świdnicki, wałbrzyski (w tym miasto Wałbrzych), kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, wrocławski, oławski, strzeliński.

Opolskie: powiaty: brzeski, nyski.

Małopolska: powiaty: tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki (w tym miasto Nowy Sącz), gorlicki, brzeski, bocheński, tarnowski (w tym miasto Tarnów), dąbrowski.

Podkarpacie: całe województwo, z wyłączeniem powiatów: leskiego, bieszczadzkiego.

Lubelskie: powiaty: janowski, biłgorajski, zamojski (w tym miasto Zamość), tomaszowski, hrubieszowski, krasnostawski, chełmski (w tym miasto Chełm).

Co przewidują? Spodziewane są umiarkowane i okresami silne opady deszczu (miejscami od 30 do 40 l/mkw.), którym będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy jest grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW - co oznacza?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują o warunkach sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym, zakłócenia imprez plenerowych, a nawet ich odwołanie. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie bieżących komunikatów pogodowych.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia (pomarańczowe) – Burze

Gdzie obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia (pomarańczowe) o burzach?

Małopolska: praktycznie całe województwo, z wyłączeniem powiatów: miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego.

Podkarpacie: całe województwo.

Świętokrzyskie: powiaty: kazimierski, buski, staszowski, sandomierski.

Lubelskie: powiaty: janowski, biłgorajski, zamojski (w tym miasto Zamość), tomaszowski, hrubieszowski.

Co przewidują?

Miejscami spodziewane są burze z silnymi opadami deszczu (od 20 do 35 l/mkw., lokalnie do 45 l/mkw.) oraz porywistym wiatrem do około 70 km/h. Możliwy jest także grad.

Ostrzeżenie drugiego stopnia IMGW - co oznacza?

Ostrzeżenia drugiego stopnia wskazują na bardzo niebezpieczne zjawiska, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Codzienne funkcjonowanie może być znacznie utrudnione. Zaleca się szczególną ostrożność, bieżące śledzenie komunikatów pogodowych i stosowanie się do zaleceń służb ratowniczych. Warto dostosować plany do panujących warunków.