Sikorski pogratulował Nawrockiemu. List do izraelskiej redakcji

W środę Radosław Sikorski pogratulował Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. - MSZ oczywiście będzie wspierać go w tej misji, tak jak już protestujemy wobec artykułu w prasie izraelskiej - powiedział dziennikarzom, którzy prosili o komentarz.

Reklama

Nawiązał do tego, że polska ambasada w Izraelu wysłała list do redakcji "Times of Israel", w którym protestuje przeciw użyciu w kontekście prezydenta elekta Karola Nawrockiego określenia "Holocaust revisionist", wskazując, że jest ono niesprawiedliwe i nieprecyzyjne. Portal "Times of Israel" napisał w poniedziałek, że drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce wygrał Nawrocki, który "uczynił rewizjonizm Holokaustu częścią swojej kampanii".

Sikorski: Tusk poprowadzi nas do zwycięstwa w 2027 roku

Reklama

Sikorski odniósł się również dospekulacji na temat przyszłości Donalda Tuska jako szefa rządu.

- Premier Donald Tusk poprowadzi nas do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2027 roku - odpowiedział Sikorski. - Robiłem, co mogłem, by wesprzeć Rafała Trzaskowskiego. No niestety nie udało się, to nie wystarczyło. Premier Donald Tusk wygra wybory za dwa lata - dodał szef polskiej dyplomacji.

Wyniki wyborów prezydenckich 2025. Karol Nawrocki zwyciężył

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła w wyniki wyborów prezydenckich. Popierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów i zwyciężył w drugiej turze. Kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów.